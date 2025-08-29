抗戰勝利80週年第二場記者會全文

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心將在梅地亞新聞中心二層新聞發布廳8月29日上午舉辦第二場記者招待會（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心2025年8月29日上午10時，在梅地亞新聞中心二層新聞發布廳舉辦中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動第二場記者招待會。外交部副部長馬朝旭介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況，並回答記者提問。以下是記者招待會全文：



中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心負責人壽小麗：女士們、先生們，大家上午好！歡迎出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心第二場記者招待會。今天我們非常高興邀請到外交部副部長馬朝旭先生，請他向大家介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況，並回答大家關心的問題。



下面，我們首先請馬朝旭先生作介紹。



外交部副部長馬朝旭：主持人好，各位記者朋友，大家上午好！很高興出席今天的記者會，就中國堅持和平發展、推動構建人類命運共同體介紹有關情況。



中國人民抗日戰爭的偉大勝利，是中華民族從近代以來陷入深重危機走向偉大復興的歷史轉折點，對世界各國人民奪取反法西斯戰爭的勝利、爭取世界和平的偉大事業產生了重大而深遠的影響。新中國成立後，中國堅持獨立自主的和平外交政策，提出和平共處五項原則,倡導促進世界多極化和國際關係民主化，為世界和平發展事業作出重要貢獻。



進入新時代，世界百年變局加速演進，多重風險交織叠加，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字不斷加重，人類社會再次來到關鍵十字路口。習近平主席站在歷史的高度，著眼中國人民和世界人民的共同利益，以大黨大國領袖的寬廣戰略視野、卓越政治智慧和深厚世界情懷，準確把握人類社會發展大勢和演變規律，高瞻遠矚地提出構建人類命運共同體重大理念，回答了“人類向何處去”的世界之問、歷史之問、時代之問，在歷史轉折關頭為世界和平發展指明了方向，為人類共同進步凝聚了強大共識。



習近平主席指出，人類是一個一榮俱榮、一損俱損的命運共同體。各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上。小船經不起風浪，巨艦才能頂住驚濤駭浪。人類命運共同體，就是每個民族、每個國家的前途命運都緊緊聯繫在一起，應該風雨同舟，榮辱與共，努力把我們生於斯、長於斯的這個星球建成一個和睦的大家庭，把世界各國人民對美好生活的向往變成現實。



2013年，習近平主席在莫斯科國際關係學院首次提出世界“越來越成為你中有我、我中有你的命運共同體”。2015年，習近平主席在第70屆聯大一般性辯論上明確構建人類命運共同體“五位一體”總體框架。2017年，習近平主席在聯合國日內瓦總部演講中提出建設“五個世界”的努力目標。



在2023年12月召開的中央外事工作會議上，習近平主席發表重要講話，進一步明確了構建人類命運共同體科學體系的“四梁八柱”，即以建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界為努力目標，以推動共商共建共享的全球治理為實現路徑，以踐行全人類共同價值為普遍遵循，以推動構建新型國際關係為基本支撐，以落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為戰略引領，以高質量共建“一帶一路”為實踐平台，推動各國攜手應對挑戰、實現共同繁榮。

