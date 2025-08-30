抗戰勝利80週年記者會 聚焦和平發展

記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京8月30日電（記者 海涵）“和平”“發展”“人類命運共同體”“元首外交”“大國關係”……這些是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心第二場記者招待會的關鍵詞。8月29日上午，外交部副部長馬朝旭重點圍繞上述議題回應中外媒體關切。



“堅持和平發展、推動構建人類命運共同體”是本場記者招待會的主題。在以抗戰勝利80周年為背景的紀念活動中，特別舉行這樣一場聚焦和平發展與全人類福祉的記者會，有著深刻意涵，展示出中國捍衛世界和平、促進共同發展的決心、信心和能力。



其一，從歷史維度梳理了中國對世界和平的卓越貢獻。馬朝旭指出，中國人民抗日戰爭的偉大勝利，對世界各國人民奪取反法西斯戰爭的勝利、爭取世界和平的偉大事業產生了重大而深遠的影響；新中國成立後，中國堅持獨立自主的和平外交政策，提出和平共處五項原則，倡導促進世界多極化和國際關係民主化，為世界和平發展事業作出重要貢獻；進入新時代，習近平主席高瞻遠矚地提出構建人類命運共同體重大理念，在歷史轉折關頭為世界和平發展指明了方向，為人類共同進步凝聚了強大共識。



馬朝旭再次代表中方申明紀念抗戰勝利80周年的初心，那就是要銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，捍衛正確二戰史觀，凝聚維護和平的力量。



其二，從現實角度闡述了中國與世界各國的相處之道。馬朝旭重點談及元首外交、大國關係、周邊和全球南方，展示出中國與人為善、合作共贏的大國形象。



關於元首外交，馬朝旭說，黨的十八大以來，習近平主席親自擘畫，親力親為，親自開展亮點紛呈、高潮迭起的元首外交，共出訪55次，往訪72國，足跡遍布五大洲，接待來華進行國事訪問的外國元首230多人次。

