中方重申涉台立場　一中原則是國際共識

外交部副部長馬朝旭8月28日下午在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動第二場記者招待會上重申中方在台灣問題上的態度、立場和原則。（中評社 海涵攝） 中評社北京8月30日電（記者 海涵）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，同時也是台灣光復80周年。外交部副部長馬朝旭8月29日上午在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動第二場記者招待會上重申中方在台灣問題上的態度、立場和原則。



馬朝旭開篇就從歷史和法理角度闡明了台灣屬於中國，表述清晰明瞭、直擊要害。他指出，回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權。“台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑。”



當前，國際社會堅持一個中國原則的格局持續鞏固。馬朝旭進而介紹，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國與世界各國建立和發展外交關係的政治基礎和前提。截至目前，已經有183個國家在一個中國原則的基礎上與中國建立了外交關係。



“聯大第2758號決議的權威性不容挑戰。”毫不含糊、擲地有聲，在這場記者會上，馬朝旭再度代表中方向中外媒體釐清了聯大第2758號決議的事實本源和核心意涵。他指出，1971年，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去。這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造“兩個中國”或“一中一台”的任何可能。



馬朝旭從外交角度出發談中國統一，他說，台灣問題是中國核心利益中的核心。解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望。維護國家主權、安全、發展利益是中國外交的神聖使命。當前，國際社會堅持一個中國的格局更加鞏固，中國人民反對“台獨”分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業得到國際社會的廣泛理解和支持。