外媒談人類命運共同體：人人夢想的世界

記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京8月30日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心第二場記者招待會8月29日上午舉行。人類命運共同體是這場記者招待會的主題詞，會上，外交部副部長馬朝旭就此予以闡述。



馬朝旭指出，2013年，習近平主席在莫斯科國際關係學院首次提出世界“越來越成為你中有我、我中有你的命運共同體”。2015年，習近平主席在第70屆聯大一般性辯論上明確構建人類命運共同體“五位一體”總體框架。2017年，習近平主席在聯合國日內瓦總部演講中提出建設“五個世界”的努力目標。



在2023年12月召開的中央外事工作會議上，習近平主席發表重要講話，進一步明確了構建人類命運共同體科學體系的“四梁八柱”，即以建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界為努力目標，以推動共商共建共享的全球治理為實現路徑，以踐行全人類共同價值為普遍遵循，以推動構建新型國際關係為基本支撐，以落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為戰略引領，以高質量共建“一帶一路”為實踐平台，推動各國攜手應對挑戰、實現共同繁榮。



馬朝旭強調，這一重大理念源於對國家交往關係的合理性設計，源於國際社會的普遍共識和共同期盼，也源於中國的大國責任和擔當。它為國際關係確立新思路，為全球治理提供新智慧，為國際交往開創新格局，為美好世界描繪新願景。它超越了集團政治的“小圈子”規則，超越了實力至上的霸道邏輯，超越了少數西方國家自詡的“普世價值”，形成共建美好世界的最大公約數。



中評社記者看到，外國記者對這場記者招待會十分關注。其中，有三位外國記者分別就全球發展、周邊命運共同體、全球南方等議題提問。

