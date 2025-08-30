中評花絮：戰鬥機模型成明星產品　受記者青睞

文創產品人氣很高（中評社 海涵攝） 中評社北京8月30日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心已於8月27日“開張”。短短幾日里，新聞中心已經舉行了兩場記者招待會、一場記者見面會，以及多場外出參訪活動。繁忙工作的間隙，記者們也會走出工作區鬆鬆筋骨。位於工作區對面的文創攤位成為絕佳“放鬆打卡地”。



攤位雖小卻五臟俱全，這里既有硬核產品——殲－35A戰鬥機模型、殲－20戰鬥機模型、紅旗－22防空導彈模型、東風－26彈道導彈模型以及歷代閱兵式檢閱車徽標，也有文藝作品——集戳本、80周年紀念徽章、個性主題郵票等。其中，戰鬥機模型和集戳本是兩大明星產品，總能吸引一波波記者駐足圍觀。



殲－20和殲－35是中國自主研發的第五代戰鬥機，有大批“粉絲”。這兩款戰鬥機模型做得十分逼真，機身的有關部件還能轉動。不少記者一下入手幾個，工作人員補貨忙不停。



集戳本的設計十分有趣。紅色的封皮上，右上角凸顯出一小塊白色區域印著“行走長安街 閱盡盛世章”兩行字，道出這個本子的奧義。從建國門起經王府井、天安門、新華門等13個具有標誌性意義的地點到復興門，每個地點都有對應的特色郵戳，可以依次印到本子上。



“希望這次閱兵能讓遍布全球的華人華僑都感受到中國軍事實力已經處於世界前列。”澳門記者王群剛剛抱回一架殲－20戰鬥機模型，他告訴記者，殲－20是中國新型隱形戰鬥機，代表著中國航空工業的最新成就。



談及採訪此次大閱兵活動的關注重點，王群說，這次閱兵按照實戰化聯合編組的方式，是很大的亮點。王群表示，閱兵彰顯出中國現代化的軍事建設，也反映出中國的國力發展。希望在實現民族復興、國家富強的過程中，兩岸人民幸福安康、台灣可以早日回歸祖國，這也是所有華夏兒女的共同願望。