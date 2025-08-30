上合志願者答中評：傳天津文化助峰會交流

大學生志願者在新聞中心拍照打卡（中評社 陳思遠攝） 中評社天津8月30日電（記者 陳思遠）2025年上海合作組織峰會首次落地天津，這場承載多邊合作意義的國際盛會，吸引了900餘名天津高校學生志願者投身服務。8月29日，志願者在接受中評社記者採訪時，分享了服務心得與文化傳播期許，盡顯天津青年的熱情與擔當。



“上合峰會首入天津，這樣的國際盛會機會難得！”天津外國語大學漢語言文學專業大二學生王晨璇燁表示，此次她負責新聞中心科技文化互動展示區機器人講解，最期待的是“給外國來賓講科技時，能多聊聊天津文化，讓他們感受這座城市的熱情與魅力”。



據王晨璇燁介紹，志願者以天津高校學生為主，選拔歷經校級、市級兩輪嚴格考核，中英雙語能力是核心要求，志願者中也不乏能用俄語溝通的群體。“服務外賓必須具備基礎語言溝通能力。”她補充，面試中還通過模擬突發狀況，考察情景應對與跨文化溝通能力，最終從眾多申請者中篩選出900餘人，分工覆蓋接站接機、科技區講解、城市參訪指引等各個環節。



為做好服務，志願者們提前半個月備戰。天津外國語大學英語專業大三學生眸樂美透露，為了更好地講解機器人相關內容，志願者們積極練習，提前瞭解展區講解內容。王晨璇燁也表示，自己雖為漢語言專業，卻主動攻克科技知識壁壘，摸索出“化專業為通俗”的講解技巧：“不用講太深的技術，要把自己理解到的內容轉化成通俗易懂語言，而過於專業的表述可能會造成理解障礙。”



志願者不僅是服務者，也是文化傳遞的橋梁。目前新聞中心入駐的外媒尚不多，談及後續服務，王晨璇燁希望能夠更多地傳播天津文化和風土人情，推動中外文化交流。



這些青年志願者以專業籌備與飽滿熱情，既為上合峰會順利舉辦注入青春力量，也成為傳遞天津文化、展現中國青年風貌的生動名片。​



