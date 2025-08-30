俄羅斯記者與“小合”互動　送俄式問候

俄羅斯記者向“小合”提問（中評社 陳思遠攝） 中評社天津8月30日電（記者 陳思遠）上海合作組織峰會新聞中心內，一台名為“小合”的人形機器人成為中外記者關注的“明星”，其靈活的互動體驗與多語言服務能力，為緊張的報導工作增添了不少趣味與活力。



“小合”通體設計簡約流暢，靈動友善的外形吸引記者駐足。工作人員介紹，這台機器人不僅精通中英俄三國語言，還內置了2025年上合組織峰會的全方面信息，從峰會背景到新聞中心布局皆能精準應答。



與“小合”對話的操作方式也十分便捷，記者只需按下“小合”身前的按鈕，對准麥克風說出問題，鬆開按鈕後，“小合”便會在幾秒內反應並清晰作答，友好的交互體驗讓不少記者主動嘗試對話。



現場，多位俄羅斯記者在志願者的指導下，順利與“小合”開啟俄語交流。有的記者好奇詢問機器人的名字，有的則興致勃勃地打聽天津的特色美食與游玩景點，“小合”均以流利的俄語一一回應，互動畫面輕鬆有趣。



一旁語言不通的中國記者見狀，還主動向志願者請教俄羅斯記者的提問內容，志願者解釋道，外國記者們對天津美食和文化比較感興趣，問得最多的就是本地吃喝玩樂的信息。



當有記者現場提問“請介紹一下新聞中心”時，“小合”稍作停頓後，便條理清晰地列舉出安檢區、綜合服務區、媒體公共工作區等功能區域，不僅說明各區域的定位，還簡要提及服務亮點，對新聞中心的布局與服務了如指掌，精準的應答引得周圍記者紛紛點頭稱讚。



交流結束後，一位俄羅斯記者在綜合服務區的留言簿上認真寫下：“我非常高興來到這裡！你們都很棒！來自俄羅斯的問候！”短短三句話，既傳遞出參與峰會的喜悅，也滿含對新聞中心服務的認可，字裡行間滿是跨文化交流的友好情誼。

