上合峰會明天開幕　走進新聞中心

2025年上海合作組織峰會新聞中心（中評社 陳思遠攝） 中評社天津8月30日電（記者 陳思遠）“志合者，不以山海為遠。”2025年上海合作組織峰會將於8月31日至9月1日在天津拉開帷幕，一座功能完備、服務暖心的峰會新聞中心已在天津梅江國際會展中心2期正式啟用。這裡不僅是中外記者捕捉峰會動態的“新聞戰場”，更成為展現天津城市魅力、傳遞“上海精神”的重要窗口。



步入新聞中心，首先映入眼簾的是入口處8個安檢口。穿過安檢，寬敞明亮的大廳兩側矗立著“2025年上海合作組織峰會”“弘揚‘上海精神’：上合組織在行動”主題展板。展板設計簡約大氣，格外醒目，將峰會主題與“上海精神”直觀呈現，營造出莊重而熱烈的氛圍。



大廳正中央圓形綜合服務區內，志願者與工作人員環繞其間，臉上洋溢著熱情的笑容，隨時準備為中外記者提供咨詢引導、材料領取等服務。而最引人注目的，當屬站立在中間的人形機器人“小合”，記者們爭相與之互動的。“天津有什麼好吃的？”“哪裡能體驗當地特色？”工作人員介紹，外國記者們最常向“小合”拋出這類問題，而“小合”則能用流利的中英俄三國語言精準應答。



綜合服務區正後方便是記者們的“工作主陣地”——媒體公共工作區。492個工位整齊排列，一眼望去頗為壯觀。每個工位都配備了高速網絡接口、國際標準電源接口以及USB、Type－C接口，全方位滿足記者們電腦辦公、設備充電、數據傳輸等需。工作區上方，中英俄三國語言書寫的“2025年上海合作組織峰會新聞中心”旗幟整齊懸掛，既彰顯了上合組織的多邊合作屬性，也讓身處其中的中外記者感受到濃濃的國際氛圍。



在綜合服務區的左右兩側，“科技＋文化”互動展示區則為記者們打造了一場沉浸式體驗盛宴。這裡融合了沉浸式視聽、AI互動、機器人體驗、智慧生活展示等前沿科技元素。非遺互動展示區更是人氣爆棚，天津特色木版年畫的鮮艶色彩、漆扇的精致紋路、魯班鎖的巧妙結構、曾氏華服的典雅款式、津派盤扣的細膩工藝，每一項非遺技藝都吸引中外記者前往體驗。



考慮到外國記者的宗教信仰與生活習慣，新聞中心還貼心設置了禮拜室，為有需求的記者提供了便利，這份細致入微的關懷，讓來自不同國家、不同文化背景的記者都能感受到溫暖。



此外，媒體專用工作區、新聞發布區、廣播電視技術服務區分布在新聞中心不同區域，在這些區域附近，茶歇區隨時供應著咖啡、糕點，讓記者們在忙碌之餘能及時補充能量，稍作休整。

