中評花絮：藿香青檸氣泡美式成飲品爆款

一名記者手拿著藿香青檸氣泡美式品嘗（中評社 陳思遠攝） 中評社天津8月30日電（記者 陳思遠）2025年上海合作組織峰會新聞中心內，中醫理療體驗區人氣高漲。其中，飲品區的藿香青檸氣泡美式憑借“傳統中醫＋現代咖啡”的新奇組合，成為記者們爭相體驗的爆款；而推拿、號脈等理療項目更是預約火爆，盡顯中醫文化魅力。



在中醫理療體驗區的飲品展台前，圍滿了好奇的記者。這款名為“藿香青檸氣泡美式”的飲品，光聽名字就充滿新鮮感，其成分搭配更是別具巧思。飲品以藿香水為基底，搭配檸檬汁、話梅糖漿、薄荷糖漿、礦泉水，最後注入濃縮咖啡，層次豐富。“綠色液體就是藿香水，和常見的棕色藿香正氣水不一樣，它不含酒精，喝起來沒有強烈刺激感，更加清爽一些。”工作人員介紹。



不少記者被這“中外結合”的配方吸引，一位記者主動上前詢問：“味道會不會很奇怪？”在工作人員調配時，能看到翠綠的藿香水在加入氣泡水後泛起泡沫，最後淋上深棕咖啡，單是視覺效果就十分吸睛。



“入口先是薄荷和藿香水的清涼，咖啡的味道慢慢浮現，味道還可以。”剛品嘗完的記者給出好評，認為味道比預期中和諧；也有記者表示：“確實比藿香正氣水好喝多了，但草本味和咖啡的搭配還是需要適應。”儘管評價不一，卻絲毫不影響這款飲品的熱度。工作人員表示，飲品區雖有馬蹄桂花茶、酸梅汁、經典咖啡等選擇，但藿香青檸氣泡美式是目前嘗試人數最多的。



除了特色飲品，中醫理療體驗區的推拿、號脈項目同樣備受青睞。不過當天的體驗名額早在上午就被全部約滿，不少晚來的記者只能遺憾咨詢。工作人員表示，只能第二天一大早前來現場預約。從目前熱度來看，後續名額大概率會持續“秒空”，足見記者們對中醫文化的濃厚興趣。

