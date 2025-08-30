中評鏡頭：楊柳青木版年畫在上合煥新彩

天津楊柳青木版年畫作品，左下角為剛拓印的“福”字木版年畫（中評社 陳思遠攝） 中評社天津8月30日電（記者 陳思遠）在2025年上海合作組織峰會非遺互動展示區，泥人張、魯班鎖等六類非遺文化齊聚，其中天津楊柳青木版年畫展台憑借濃鬱津味文化氣息，成為記者駐足熱點。這裡不僅有傳統與創新交融的年畫作品，更能親手體驗點染、印製工藝。



“這燈芯草不僅是點染工具，還是清熱解毒的中藥材！”天津楊柳青畫社工藝美術師秦娜手持燈芯草向中評社記者介紹，選用燈芯草是代代相傳的技藝：“老一輩傳下的經驗，它上色均勻、輕重好把控，能讓顔色層次更豐富。”一把燈芯草，幾碟不同顔色印油，現場，記者們在年畫紙上輕點點染，簡潔樹枝線條瞬間煥發生機。



點染畫既有“踏雪尋梅”傳統題材，也有新創“津門故里”作品，畫面中天津文化街標誌性建築栩栩如生，盡顯地域特色。“福”字印制互動同樣人氣高，秦娜指導中評社記者鋪紙、上墨、按壓，幾步完成的福字年畫被小心收好，當作峰會紀念。



墻上年畫更顯底蘊：兩側對開“仕女游春圖”合璧成完整畫面，中間“四意雅居”再現文人撫琴弈棋場景。“楊柳青年畫是國家首批非遺，也是中國年畫之首！”秦娜自豪地說，其製作需先木版雕紋、套版印刷，再彩色填繪，融版畫刀味與繪畫色調，經典《蓮年有餘》中，胖娃娃抱鯉持蓮，寓意富足吉祥，廣受喜愛。



秦娜表示，希望借上合峰會，向國內外友人傳遞天津楊柳青木版年畫這一文化符號，讓非遺魅力跨越國界。

