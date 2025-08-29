以色列對也門首都發動新一輪空襲

中評社北京8月29日電／新華社援引也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台28日報導，以色列當日下午對也門首都薩那再次發動空襲，據當地居民稱，在首都薩那各處聽到多次爆炸聲。



據胡塞武裝控制的《9月26日報》報導，以色列對薩那部分地區發動了新一輪連續10餘次空襲。薩那居民告訴新華社記者，他們看到戰機飛過，聽到薩那南部地區10餘次爆炸聲，遭襲地點包括胡塞武裝的軍事營地以及胡塞武裝支持者經常聚集遊行的廣場。



據目擊者說，救護車已趕赴現場，總統府周邊區域已被封鎖。襲擊發生時胡塞武裝領導人阿卜杜勒·馬利克·胡塞正發表電視講話。他在講話中呼籲其支持者29日走上街頭參加集會遊行，聲援巴勒斯坦人民。



以色列國防軍28日發表聲明說，以軍當日對薩那地區一處胡塞武裝軍事目標實施了精確打擊。聲明說，胡塞武裝在伊朗的指揮和資助下，自新一輪巴以衝突爆發以來持續採取行動，試圖損害以色列及其盟友利益，破壞地區穩定，並干擾全球航運自由。



以軍表示，將堅定打擊胡塞武裝，同時加大對加沙地帶巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的軍事行動力度，繼續採取一切措施，消除對以色列公民的威脅。以軍當天早些時候還發表聲明稱，已成功攔截兩架發射自也門的無人機。



自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝在紅海及亞丁灣對關聯以色列的船隻發動襲擊，以支持加沙地帶巴勒斯坦人。胡塞武裝還多次使用導彈和無人機襲擊以色列境內目標，以色列則對胡塞武裝控制區多次發動空襲。