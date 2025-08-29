古特雷斯促以色列停止奪取加沙城和擴建定居點

中評社北京8月29日電／聯合國秘書長古特雷斯28日就加沙局勢舉行記者見面會，敦促以色列停止奪取加沙地帶北部的加沙城，並停止在約旦河西岸擴建定居點。



新華社報導，古特雷斯說，以色列奪取加沙城是一個危險節點。以色列擴大在加沙城的軍事行動將帶來毀滅性後果，這一行動必須停止。他呼籲對以色列“違背良心的打擊行動”進行追責，其中包括以軍25日襲擊加沙地帶南部汗尤尼斯市納賽爾醫院。



古特雷斯說，加沙地帶的饑荒已然成為現實，維持生命的醫療等服務遭到系統性摧毀，人們正因飢餓而死亡，家庭因顛沛流離而破碎。他說，以色列作為佔領方有明確義務：必須保障食物、水、藥品及其他必需品供應，必須同意並協助更大規模的人道主義援助，必須保護平民和民用基礎設施，必須停止損毀平民賴以生存的條件。聯合國及其人道主義伙伴的援助行動遭到阻止、拖延和拒絕，這不可接受。



古特雷斯還表示，以色列20日批准在約旦河西岸“E1區”新建定居點的計劃，企圖把約旦河西岸地區分隔為互不連接的兩個部分，這對於“兩國方案”是致命威脅。他重申，以色列在約旦河西岸保留和擴建定居點的做法違反國際法，必須停止。



古特雷斯再次呼籲在加沙地帶立即永久停火，實現人道援助無障礙準入，所有被扣押人員立即無條件獲釋。