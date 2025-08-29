英法德：對伊朗“快速恢複制裁”進入倒計時

中評社北京8月29日電／英國、法國、德國外交部長28日就伊朗核問題發表聯合聲明稱，三國當天通知聯合國安理會，啟動“快速恢複製裁”機制，如果安理會未能在30天內就延長對伊制裁豁免期限通過決議，相關制裁將恢復。



新華社報道，英國外交部網站發佈的這份聯合聲明稱，自2019年以來，伊朗未能履行伊核問題全面協議。聲明警告，按照“快速恢複製裁”機制，即日起，若安理會未能在30天內就延長伊朗制裁豁免期限通過決議，安理會過去針對伊朗通過的6項決議將恢復，其中包含制裁措施。同時，英法德三國將在這30天期限內繼續同伊朗進行接觸。



根據2015年簽訂的伊核問題全面協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會解除對伊制裁。聯合國安理會隨後通過第2231號決議，對協議加以核可。這一決議包含“快速恢複製裁”機制，允許協議簽署國採取措施應對伊朗的違規行為，該機制的有效期至今年10月18日。



伊朗和英法德三國外長及歐盟外交與安全政策高級代表7月17日舉行聯合視頻會議，英法德向伊朗表明啟動“快速恢複製裁”機制的決心，施壓伊朗盡快與美國恢復核談判。伊朗方面多次表示反對啟動該機制。



美國2018年5月宣佈單方面退出伊核協議，並重啟和新增一系列對伊制裁。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行伊核協議部分條款，但承諾所採取措施“可逆”。