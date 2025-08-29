英法德“快速恢複制裁”　伊朗：將作適當回應

中評社北京8月29日電／新華社援引伊朗塔斯尼姆通訊社28日報導，伊朗外長阿拉格齊當天表示，伊朗將對英國、法國和德國啟動“快速恢複製裁”機製作出適當回應。



報導說，英法德三國外長和歐盟外交與安全政策高級代表當天與阿拉格齊通電話，向伊朗通報，歐洲方面當天將正式通知聯合國安理會，即日啟動“快速恢複製裁”機制。恢復對伊制裁的程序需要30天，英法德願在這30天期限內通過外交途徑尋求解決方案，以免安理會對伊制裁決議重新生效。



阿拉格齊強調，英法德三國的行為毫無正當理由，是非法的，缺乏任何法律依據。



他說，伊朗始終秉持負責任和善意的態度，致力於通過外交方式化解伊朗核問題相關爭議。伊朗將為維護自身合法權利和國家利益，對三國的這一非法、不當舉動作出適當回應。



阿拉格齊還說，伊朗將依照國際法和《不擴散核武器條約》堅決捍衛自身權益。希望三國採取負責任態度，認清現實，在今後幾天內糾正這一錯誤舉動。



據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台27日報導，伊朗副外長加里巴巴迪在參加26日與英法德三國在瑞士日內瓦的會談後警告說，若歐洲方面啟動“快速恢複製裁”機制，伊朗將關閉與國際原子能機構的合作通道，並不再就伊朗核問題與歐洲進行任何對話。