中方對聯黎部隊任期最後一次延長表示遺憾

中評社北京8月29日電／中國常駐聯合國副代表耿爽28日在安理會通過第2790號決議後作解釋性發言，對決議最後一次延長聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）任期、要求聯黎部隊在2026年年底結束任務並開始撤出表示遺憾。



新華社報導，耿爽表示，為了確保聯黎部隊能夠順利延期，特別是考慮到當事國黎巴嫩的立場，中方對決議草案投了贊成票。多年來，聯黎部隊為維護“藍線”附近以及地區的和平穩定作出了重要貢獻，國際社會普遍予以肯定和讚賞，並一致期待聯黎部隊繼續發揮作用。令人遺憾的是，儘管草案執筆國法國和其他安理會成員展現了充分的建設性和靈活性，但在一個安理會常任理事國的頑固堅持下，第2790號決議對聯黎部隊授權進行了最後一次延期，要求聯黎部隊在2026年底結束任務、開始撤出。



耿爽說，誠然，任何聯合國特派團都不能永久存在，但也不應在局勢依然緊張時草率撤出。在當前脆弱局勢下，聯黎部隊的維穩重要作用不可或缺。某個常任理事國罔顧地面局勢的緊張現狀、罔顧黎巴嫩作為當事方的合理關切、罔顧安理會絕大多數成員的強烈呼聲，一意孤行，強行推動在一年多後關閉聯黎部隊。這種強人所難、簡單粗暴的做法令人失望。



耿爽指出，此次限期關閉聯黎部隊任務是在聯合國遭遇嚴重流動性危機、廣大會員國正在討論“聯合國80周年改革倡議”的背景下發生的。中方認為，解決當前流動性危機最直接最有效的辦法，就是所有會員國無條件、足額繳納會費和維和攤款。中方支持對聯合國進行必要改革，減員節流、提質增效，以更好適應形勢發展，但前提是要保障聯合國、尤其是安理會繼續履行職能。改革不能成為不履行財政義務的理由，更不能成為不顧實際情況、隨意裁撤維和行動的借口。



耿爽強調，聯合國維和行動是安理會集體決策，體現安理會集體意志。個別國家從自身戰略和政策出發，將現有聯合國維和行動劃分三六九等，對它有用的就保留，對它無用的就關閉，這種自私自利、不負責任的做法不可接受，應予摒棄。