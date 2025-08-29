陳星鶯：民革始終與中國共產黨親密合作

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日下午舉辦第一場記者見面會（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日下午舉行首場記者見面會。中國國民黨革命委員會中央委員會副主席陳星鶯在會上表示，作為中國特色社會主義參政黨，民革將繼續在中國共產黨的領導下，為中華民族偉大復興、為共同建設一個持久和平和安全的美好世界而繼續努力、作出貢獻。



陳星鶯介紹，民革1948年1月1日在香港宣告成立。70多年以來，民革始終與中國共產黨親密合作，共同致力於中國的革命、建設和改革事業。



陳星鶯說，一部抗戰史，就是一部堅持在中國共產黨的領導下建立和發展抗日民族統一戰線、實現全民族抗戰勝利的歷史。80多年前，在抗日民族統一戰線的旗幟下，全民族的抗戰動能被激發出來，很多國民黨愛國將領和官兵也主動請纓殺敵。民革中央現任主席鄭建邦的祖父鄭洞國將軍，以及後來成為民革創始人的李濟深、蔡廷鍇、蔣光鼐等人，都是他們中的一分子。



陳星鶯指出，在中國共產黨的指引和幫助下，民革前輩們和千千萬萬中國人一道浴血奮戰，不僅展示了中國人的血氣和骨性，也展現了一幅幅中國共產黨與各民主黨派、無黨派人士團結合作、共禦外敵的歷史畫卷，更展現了中國共產黨在抗日戰爭中的中流砥柱作用和堅定不移為中華民族謀復興的初心和使命。



陳星鶯表示，今時今日，以史為鑒，珍愛和平，共創未來，這是經歷過世界反法西斯戰爭人們的共同心願。作為中國特色社會主義參政黨，民革將繼續在中國共產黨的領導下，為中華民族偉大復興、為共同建設一個持久和平和安全的美好世界而繼續努力、作出貢獻。



（後方支援記者：袁曉麥）

