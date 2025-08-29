以抗戰勝利日為名 九三學社寄托民族復興期盼

九三學社中央委員會副主席叢斌出席見面會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲）8月29日，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦首場記者見面會。九三學社中央委員會副主席叢斌向中外記者介紹了對當年那場波瀾壯闊、艱苦卓絕的抗日戰爭的認識，以及對弘揚抗戰精神的深入思考。



叢斌指出，在中國共產黨倡導和建立的抗日民族統一戰線旗幟下，偉大的中國人民經過了14年的浴血奮戰，80年前，終於取得了抗戰的偉大勝利。可以說，這次勝利刷洗了中國近代以來抗擊外來侵略民族的恥辱。什麼恥辱？就是屢戰屢敗的恥辱。這次勝利也彰顯了中華兒女不畏強暴、血戰到底的英雄氣概，也迎來了國家命運歷史性轉折的重要契機。



叢斌說，1945年9月3日，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利紀念日，我們九三的先賢就是在1945年的9月3號日這天創建了九三學社組織，並以這個日期命名為“九三學社”。這既是對偉大的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的慶祝和紀念，也寄托了九三學社前輩們對民族獨立、國家富強、人民幸福的期冀和企盼。



九三學社的前輩們經過認真思考和抉擇，接受了中國共產黨的領導，走上了新民主主義革命道路。在中國共產黨的指引和幫助下，我們一代代九三人薪火相傳、接續奮鬥，積極投身中國共產黨領導的建立新中國、建設新中國、探索改革路、實現中國夢的偉大實踐。



叢斌表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，同時也是我們九三學社創建80周年。在新的歷史起點上，作為以科學技術界知識分子為主的中國特色社會主義參政黨，將繼承弘揚九三學社前輩們的優良傳統，弘揚偉大抗戰精神，堅定不移地與中國共產黨想在一起、站在一起、幹在一起，做中國共產黨的好參謀、好幫手、好同事，朝著強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前進。



