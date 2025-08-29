充分發揮民革優勢 增進兩岸同胞精神紐帶

中國國民黨革命委員會中央委員會副主席陳星鶯出席見面會介紹相關情況（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲）29日，中國國民黨革命委員會中央委員會副主席陳星鶯在談及民革在推動兩岸人士共話抗戰精神的相關工作時，總結了民革開展各類抗戰紀念活動的三點經驗：一是要發揮民革參政黨政治優勢；二是要發揮民革獨特歷史淵源優勢；三是發揮民革聯繫廣泛的優勢。



8月29日，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦第一場記者見面會，請民主黨派中央負責同志介紹對抗日戰爭的認識等方面情況，並回答記者提問。



有記者問到，“發揮優勢、促進祖國統一”是民革的優良傳統。近年來，民革在推動兩岸人士共話抗戰精神，喚醒兩岸同胞共同的歷史記憶，增進中華民族認同、中華文化認同、一個中國認同方面，有哪些具體的行動和經驗？



陳星鶯介紹，近年來，民革中央積極推動兩岸共享史料、共修史書，邀請兩岸專家學者共同編著出版了《長城與抗戰》一書，收錄了長城沿線軍隊抗日戰爭的圖文資料，其中許多史料是首次面世。在這本書的編輯過程中，兩岸專家學者秉持客觀、全面的精神，尊重歷史、再現歷史，得到了各界的好評。



另外，民革中央又組織了兩岸青年同走抗戰路，先後赴北京、湖北、江蘇、上海、山西等地開展“長城抗戰緬懷之旅”、“長江抗戰緬懷之旅”等活動，通過憑吊先烈、參觀抗日戰爭展館、走訪抗戰遺址、拜訪抗日老戰士、召開相關學術研討會等形式，弘揚偉大抗戰精神，增強兩岸同胞團結一心的精神紐帶和自強不息的精神力量。



陳星鶯總結道，民革中央、各級民革組織還紛紛開展如兩岸書畫展等各類抗戰紀念活動，這些活動、這些工作總結起來，我們有一些經驗。一是要發揮民革參政黨政治優勢，就跟我們民革前輩在抗戰期間一樣，主動擔當歷史使命，為中華民族偉大復興積極發聲。二是要發揮民革獨特歷史淵源優勢，將弘揚中山精神、黃埔精神和抗戰精神緊密結合，廣泛凝聚愛國力量。三是發揮民革聯繫廣泛的優勢，創新思路、廣拓渠道，積極推動形成兩岸各界共話抗戰、共緬先烈、共創未來的熱烈氛圍。



（後方支援記者：袁曉麥）

