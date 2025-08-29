民主黨派齊力賡續偉大抗戰精神

九三學社中央委員會副主席叢斌出席見面會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲）8月29日下午，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦首場記者見面會，請民主黨派中央負責同志介紹對抗日戰爭的認識等方面情況。會上，中國致公黨中央委員會副主席盧國懿、九三學社中央委員會副主席叢斌等就民主黨派如何更好地弘揚抗戰精神、賡續優良傳統等問題回答了記者提問。



有記者問到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，是台灣光復80周年，也是中國致公黨成立100周年，九三學社創建80周年，民建、民進成立80周年。請問，各民主黨派將如何更好地弘揚抗戰精神、賡續優良傳統，為推動中國式現代化，實現中華民族偉大復興作出更好的貢獻？



盧國懿表示，今年是中國致公黨成立100周年，我一直感到非常自豪。百年征程波瀾壯闊，抗戰精神得到越來越多銘記和發揚，致公黨通過多種方式賡續偉大抗戰精神。



一是我們舉辦許多的主題教育活動，經常組織黨員參觀學習紅色教育基地，親身接受教育，發揮致公黨與海外僑胞聯繫密切的優勢，在華人華僑中宣講抗戰精神。大家知道，我們分布在世界各地的僑胞有6000多萬，這是一股非常強大的力量，所以我們團結他們，把抗戰精神不斷地向他們宣講。“天下興亡，匹夫有責”的愛國情懷、“視死如歸、寧死不屈”的民族氣節，“不畏強暴、血戰到底”的英雄氣概，“百折不撓、堅韌不拔”的必勝信念，這是我們經常說的抗戰精神。我們大家想想，抗戰這麼多年，如果沒有抗戰精神，那個時候積貧積弱的中國很難從這場鬥爭中熬過來。



二是我們要捍衛一個中國原則，推進祖國統一大業。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利。致公黨將堅決貫徹中共中央對台工作方針，以紀念台灣光復80周年為契機，加強與台灣同胞的聯絡聯誼，增進台灣同胞對祖國大陸的認同，推進祖國統一大業。



三是發揮僑海優勢，服務中國式現代化建設。致公黨將聚焦國家發展大局，凝聚僑心、匯聚僑力，服務高質量發展，我們常說，我們6000多萬華人華僑對祖國的建設有著重要意義，特別是在改革開放初期，華僑、華資、華智發揮了重要作用，所以我們要做好海外華僑工作，為他們服務好，讓他們在國外工作舒心，回國創業發展放心，取得更好的成果。

