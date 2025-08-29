抗戰勝利80週年第一場記者見面會全文

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日下午舉辦第一場記者見面會（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心2025年8月29日下午15時，在梅地亞新聞中心二層新聞發布廳舉辦中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動第一場記者見面會。民主黨派中央負責同志介紹對抗日戰爭的認識等方面情況，並回答記者提問。以下是記者見面會全文：



中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心負責人徐磊:女士們、先生們，大家下午好！歡迎出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心第一場記者見面會。



抗日戰爭時期，中國共產黨審時度勢，明確提出建立抗日民族統一戰線的正確主張，帶領中國人民取得了全民族抗戰的偉大勝利，為世界反法西斯戰爭勝利作出了巨大貢獻。當時中國的各民主黨派，與中國共產黨一道堅持抗戰、維持團結、推動民主，從同情、支持、靠攏中國共產黨，到逐漸形成政治共識，在戰火紛飛中選擇了正確的歷史道路，為鞏固和擴大抗日民族統一戰線、爭取全民族抗戰勝利作出了重要貢獻。



今年以來，各民主黨派以形式豐富的活動隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。今天，我們邀請到5位民主黨派中央負責同志，介紹對抗戰勝利的認識，談談對弘揚抗戰精神的思考。他們是：中國國民黨革命委員會中央委員會副主席陳星鶯女士、中國農工民主黨中央委員會副主席王路先生、中國致公黨中央委員會副主席盧國懿先生、九三學社中央委員會副主席叢斌先生、台灣民主自治同盟中央委員會副主席江利平先生。

