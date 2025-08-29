台盟：台胞的愛國主義精神將永載中華民族史册

台灣民主自治同盟中央委員會副主席江利平出席見面會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日舉辦的首場記者見面會上，台灣民主自治同盟中央委員會副主席江利平表示，80多年前，包括台灣同胞在內的中華兒女同仇敵愾，無數台灣同胞抱著“救台灣必先救祖國”的理念，自覺將自己的命運與祖國的命運結合起來，投入到全民族抗戰的洪流，台灣同胞的愛國主義精神將永遠載入中華民族史册。



江利平介紹，台盟全稱是台灣民主自治同盟，是由台灣省人士為主組成的中國特色社會主義參政黨。台盟於1947年11月12日在香港成立，至今已走過78年的光榮歷程。78年來，台盟始終堅持中國共產黨的領導，積極投身中國革命、建設、改革事業，在實現國家繁榮進步和推進祖國和平統一進程中發揮了重要作用。



江利平表示，銘記歷史，開創未來。台盟以紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年為契機，繼承和發揚台灣同胞愛國主義的光榮傳統，努力為強國建設、民族復興凝心助力。我們緊扣中共中央重大決策部署，緊緊圍繞進一步全面深化改革、推動高質量發展、制定“十五五”規劃等深入調研議政，提出更多服務發展大局與兼具兩岸特色的意見建議；我們充分發揮親情鄉情優勢，依托“海洋文化交流”、“我們的中國節”、大江論壇等平台和活動，傳承和弘揚中華優秀傳統文化，促進兩岸同胞心靈契合，團結廣大台灣同胞共創祖國統一、民族復興的光榮偉業。





