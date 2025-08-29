王路：中共中流砥柱作用是抗戰勝利的關鍵

中國農工民主黨中央委員會副主席王路出席見面會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲）中國農工民主黨中央委員會副主席王路29日在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動首場記者見面會上表示，中國人民之所以能夠戰勝日本軍國主義，中國共產黨的中流砥柱作用是抗戰勝利的關鍵。



王路指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。抗日戰爭是近代以來中國人民反抗外敵入侵時間最長、規模最大、犧牲最多的民族解放鬥爭，也是一次取得完全勝利的民族解放鬥爭。他強調，80年前這場勝利，中國人民之所以能夠戰勝日本軍國主義，中國共產黨的中流砥柱作用是抗戰勝利的關鍵。中國共產黨人以自己的政治主張、堅定意志、模範行動，支撐起全民族救亡圖存的希望，引領中國人民鑄就了偉大的抗戰精神，這將永遠激勵我們克服一切艱難險阻、為實現中華民族偉大復興而奮鬥。



在回顧中國農工民主黨的歷史時，王路表示，今年也是中國農工民主黨成立95周年。回顧農工黨的早期歷史，是與抗日救亡緊密聯繫在一起的。自1930年8月9日成立以來，在中國共產黨的影響、幫助、指導和領導下，農工黨積極投身抗日戰爭和參加抗日救亡運動，在抗日烽火血與火的考驗中，農工黨的先輩們逐漸認識到，“共產黨是革命的主力”，並在中國共產黨抗日救國主張的感召下，積極促成並堅決維護中國共產黨領導的抗日民族統一戰線，為抗日戰爭取得最終勝利作出了應有的貢獻。



“歷史是最好的教科書。”王路最後說，今天，我們為農工黨老一輩堅定同中國共產黨站在一起，並肩戰鬥，一道書寫“堅持抗戰到底”的雄渾史詩而感到自豪。農工黨各級組織和廣大黨員將銘記合作初心，堅定歷史自信，堅持好、發展好、完善好中國新型政黨制度，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，更加滿懷信心朝著實現強國建設、民族復興偉業奮勇前進。



