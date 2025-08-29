六十五萬台胞為國捐軀 共享抗戰榮光不容抹煞

台灣民主自治同盟中央委員會副主席江利平出席見面會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲） 8月29日下午，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦第一場記者見面會。台灣民主自治同盟中央委員會副主席江利平就抗日戰爭時兩岸如何一道英勇抗擊日本侵略者回答了記者提問。他強調，在日本殖民統治者侵占台灣的50年里，具有愛國主義光榮傳統的台灣同胞與祖國大陸同胞一道，英勇抗擊日本侵略者，先後有65萬多台灣同胞慷慨赴死，為維護國家主權和領土完整作出了不可磨滅的貢獻。



有記者問到，近年來，民進黨當局鼓吹“台獨”史觀，推行“去中國化”政策，蓄意曲解歷史，甚至粉飾美化日本殖民統治，意在割裂兩岸的歷史聯結和精神紐帶。歷史不容篡改，兩岸同胞共同抵禦外侮的歷史功績和愛國愛鄉傳統不容抹煞，請問台盟江利平副主席，您能否介紹台灣同胞與祖國大陸同胞是如何一道英勇抗擊日本侵略者，反抗日本殖民統治的？台盟前輩在抗日戰爭中作出了哪些貢獻？



對此，江利平表示，在日本殖民統治者侵占台灣的50年里，具有愛國主義光榮傳統的台灣同胞與祖國大陸同胞一道，英勇抗擊日本侵略者，先後有65萬多台灣同胞慷慨赴死，為維護國家主權和領土完整作出了不可磨滅的貢獻。這樣的例子很多，我講一個丘逢甲的故事。丘逢甲是台灣苗栗縣人，祖籍廣東蕉嶺縣。甲午中日戰爭爆發後，丘逢甲投筆從戎，組建義軍。割台的消息傳到台灣，丘逢甲聞訊後，悲憤交加，當眾刺破手指，寫下了“拒倭守土”四個大字，並三次刺血上書，要求廢約再戰。他率領台灣義軍在台中的崇山峻嶺之間與日軍浴血奮戰，有效挫敗了侵台日軍妄圖迅速南進的瘋狂計劃。



江利平說，抗戰期間，廣大台灣同胞奮勇投身全民族的抗日救亡運動。其中，台盟首任主席謝雪紅參與籌建台灣共產黨，在中國共產黨的指導下，新生的台灣共產黨排除重重困難，領導台灣工人農民群眾積極開展反日鬥爭，還有台盟第二屆總部理事會主席蔡嘯，1934年，痛恨日本帝國主義壓迫的蔡嘯奔赴祖國大陸，尋找抗日隊伍。在硝煙彌漫的抗日戰場上，蔡嘯加入中國共產黨，參加新四軍，並與日寇進行了頑強鬥爭，在抗日戰爭中屢建戰功。台盟前輩林正亨，捨棄他鐘愛的美術專業，報考南京中央陸軍軍官學校，畢業後，舍妻別子，走上抗日前線，先後參加昆侖關戰役和中國遠征軍赴緬作戰。全民族抗戰爆發後，“到延安去！”成為最響亮的口號。台盟前輩在中國共產黨領導的抗日民族統一戰線的感召下，來到革命聖地延安，與大陸同胞齊心協力、並肩作戰，直至迎來抗戰勝利和台灣光復，譜寫了中華兒女共赴國難、共禦外侮的光輝篇章。



江利平指出，在新的歷史起點上，台盟將始終不渝堅持中國共產黨的領導，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，弘揚偉大抗戰精神，賡續優良傳統，汲取奮進力量，團結廣大台灣同胞，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的貢獻。



