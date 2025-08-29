王路：堅定維護二戰勝利成果與戰後秩序

中國農工民主黨中央委員會副主席王路出席見面會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日舉辦首場記者見面會。中國農工民主黨中央委員會副主席王路出席見面會並回答記者提問。在談到如何堅持正確二戰史觀時，王路表示，戰後國際秩序的建立，是包括中國人民在內的世界各國人民流血犧牲換來的寶貴成果，必須得到尊重和保護。我們知道，和平來之不易，維護好世界和平，站在公平正義一邊，這是二戰留給我們全人類的啟示。



有記者向王路副主席提問到，二戰勝利之後有農工黨黨員經歷了東京審判，並且在其中發揮了積極作用。想請您簡要介紹一下相關情況，並且談談您對堅持正確二戰史觀有怎樣的認識？



對此，王路首先介紹了二戰史觀。他說，人民是歷史的創造者，二戰史觀本質上是包括中國人民在內的世界人民捍衛人類共同的正義和良知、維護世界和平、反對法西斯侵略所取得的歷史勝利寫照。中國的抗日戰場是世界反法西斯戰爭中持續時間最長的戰場，是反對日本法西斯侵略的主戰場，也是世界反法西斯戰爭的東方主戰場。在這場戰爭中，中國付出了巨大的民族犧牲，軍民的傷亡總數在3500萬以上，直接的經濟損失超過1000億美元，間接的經濟損失達到5000億美元。經過14年的艱苦抗戰，中國人民同世界人民一道，終於徹底打敗了法西斯主義，取得了正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大勝利。

