歐委會副主席：如有必要應放棄歐美貿易協議

中評社北京8月29日電／據央視新聞：當地時間29日，歐盟委員會副主席特雷莎·里韋拉對外呼籲，歐盟應“勇敢地”回應美國總統特朗普在數字監管問題上的威脅，避免屈從於他國。里韋拉稱，在此前的對美貿易談判中，歐盟試圖表現得友好，以期尋找解決問題和分歧的方法，但歐盟不能接受特朗普政府提出的任何要求。我們不能屈從於他國的意志。里韋拉說，歐盟應該準備好放棄與特朗普達成的貿易協議，以保護其科技監管法規。



8月27日，法國總統馬克龍表示，針對特朗普在科技監管法規方面的威脅，歐洲應該考慮對美國科技公司採取報復措施。



當地時間8月21日，美國白宮發表與歐盟的聯合聲明稱，美國與歐盟已就一項貿易協定的框架達成一致。歐盟方面隨後也發表了聯合聲明。



根據白宮公布的聲明，美國與歐盟的這項貿易協議的框架內容要點有19項，涵蓋農產品、汽車、飛機等工業品、芯片半導體、能源、歐盟對美投資、放寬環境保護法規限制、網絡安全協議、數字貿易壁壘等多方面內容。美對歐盟多數商品徵收關稅稅率最高15%，涵蓋汽車、藥品、半導體芯片和木材等。



當地時間8月26日，美國總統特朗普在社交媒體發文，警告所有實施數字監管和數字稅的國家，稱除非這些國家撤銷針對美國企業的歧視性措施，否則將對其出口到美國的商品徵收額外的高關稅，並限制芯片等高科技產品對這些國家的出口。據知情人士透露，特朗普政府正在考慮對推動實施歐盟數字法案的歐盟及其成員國官員實施制裁。



歐盟委員會發言人葆拉·皮尼奧在26日的例行新聞發布會上表示，規範本土的經濟活動是歐盟及其成員國的主權權利，這一問題並不在歐美貿易協定的框架協議之中，兩者是完全不同的問題。