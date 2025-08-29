盧國懿：致公黨三形式積極參與抗戰

中國致公黨中央委員會副主席盧國懿出席見面會並介紹相關情況（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲） 在中華民族最危險的時候，無數海外華僑華人與祖國同呼吸、共命運，以各種方式為國紓難。在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日舉辦的首場記者見面會上，中國致公黨中央委員會副主席盧國懿向中外記者講述了致公黨在抗戰時期如何如何凝聚僑心、匯集僑力的動人歷史細節和發揮的重要作用。



有記者問到，致公黨作為具有“僑”“海”特色的政黨，與海外華僑華人聯繫密切，請問當時致公黨在聯繫海外、為國紓難中有哪些歷史細節？發揮了怎樣的作用？



對此，盧國懿表示，今年是致公黨成立100周年，下個月我們會在北京舉辦中國致公黨成立100周年慶祝大會。在抗戰期間，致公黨積極參與，主要有這麼幾種形式：一是通過輿論宣傳，把中國抗日戰爭有關的政策、思想、精神、民族氣節向世界人民宣告。二是直接參與武裝鬥爭，剛才我在開場白中也說了，上海淞滬之戰、東北抗聯中都有致公黨的身影。三是捐款捐物。



盧國懿說，這三個方面都有很多例子。在發聲方面，就是我第一個說到的做好宣傳，那個時候我們的輿論環境不像現在，現在大家都有手機，有自媒體，媒體特別多，那時候發聲很難的，但是華僑華人有自己的優勢，他們分布在世界各地，並且有自己的媒體、自己的報紙，也跟當地其他駐在國家有比較多的聯繫，所以他們通過媒體可以進行發聲，還可以通過“快郵代電”的方式來發聲。



第二是武裝，武裝鬥爭我們參與很多，我在這裡專門介紹一下南僑機工的事。在1939年抗日戰爭最關鍵的時刻，我們南洋的華僑們組織起來，當時大概是3000多人，他們主要是印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡等國家的，3000多青年回到祖國參加抗戰，主要是搞運輸，保證從國際上援助我們抗戰的物資能從緬滇公路到內地，3000多人經過幾年，有三分之一的同胞倒在了血泊當中，這比直接參與一線的傷亡率都高，真的是不容易。並且這幫青年基本上都是殷實家庭的孩子，那個時候會開車、會修車真的不容易。所以，說明我們華僑的愛國之心，越出國越愛國，他們真是這樣做的。



盧國懿指出，致公黨的作用還體現在捐款捐物，當時有個大致統計，從1936年到1946年，北美等地區的華人華僑募捐超過4.8億美元，這些錢都通過各種渠道送到了抗戰一線。



（後方支援記者：袁曉麥）



