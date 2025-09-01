中評觀察：應主動多爭取電商平台落戶香港

香港貿易發展局發表《港商深耕內地電商零售市場 - 消費者調查報告》（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月1日電（記者 段曉魯）日前，香港貿易發展局發表《港商深耕內地電商零售市場－消費者調查報告》，結果反映香港產品普遍受內地網購消費者歡迎，78%受訪者在過去一年曾經網購香港產品。筆者認為，香港作為國際轉運中心，但本地的電商平台和物流企業較少，特區政府可以為電商平台和物流企業提供優惠政策，主動多爭取電商平台和物流企業落戶香港。



《港商深耕內地電商零售市場－消費者調查報告》由香港貿發局經貿研究委託市場調查機構進行，於2024年第二至第三季訪問了2200位來自內地不同城市的中產或以上消費者，以瞭解他們的網上消費行為，以及對香港產品的喜好，助力港商更好制定合適業務策略，以捕捉內地電商零售市場的商機。



香港貿發局研究總監範婉兒表示：“內地消費者十分習慣線上購物，平均每月網購9.4次，尤以一線及大灣區城市為然。他們在網購時最重視產品是否’真品’而非單純追求低價，正好啟示港商可善用香港產品優良品質，及香港品牌在內地的良好信譽方面優勢，拓展內地電商市場，靈活運用綜合與’興趣型’平台，及直播、短視頻等方式進行推廣，利用精準營銷策略在競爭激烈的市場中脫穎而出。”



隨著內地電商市場的蓬勃發展，越來越多的香港市民也加入了跨境網購的新時代。內地電商憑藉著高效的物流體系、新穎的宣傳模式以及成熟的供應鏈，建立了完善的企業護城河，擁有極高的絕對優勢。快速的物流體系亦解決了顧客的時間成本、運費高昂的問題，同時內地電商利用大數據，分析顧客的購物取向，然後進行大量推送，這大大增加了顧客再次購買的慾望。



相比內地，香港本地的電商平台和物流企業較少，特區政府應主動爭取電商平台和物流企業落戶香港。香港作為國際轉運中心，特區政府可以為電商平台和物流企業提供優惠政策，如稅務優惠、提供土地作為物流設施、引入香港人才、市場推廣及銷售方面的協助等。近年來，內地擴展海外市場非常成功，據統計，內地兩大電商平台出口到美國的包裹有超過100萬個，而每年在網上宣傳及推廣方面的開支高達數十億美元。在這個龐大的商機下，香港卻顯得十分被動，在角色分配上只擔當轉口城市而已。



香港是國際大都市，擁有許多品牌和產品，而且這些品牌有良好信譽，這種核心競爭力為電商平台和物流企業落地香港帶來很大的優勢，相信未來會有更多的電商平台來的香港落戶，鞏固香港在國際航運中心的地位，同時強化供應鏈系統，帶動本港其他產業發展。