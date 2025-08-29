民主黨派憶抗戰時期與中共的同心之路

中國國民黨革命委員會中央委員會副主席陳星鶯出席見面會介紹相關情況（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲）29日，在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦的第一場記者見面會上，中國國民黨革命委員會中央委員會副主席陳星鶯與中國致公黨中央委員會副主席盧國懿共同回顧了抗戰中國共產黨與民主黨派合作的心路歷程，並闡述了這段歷史對新時代堅持和完善中國新型政黨制度的深刻啟示。



有記者問到，在抗日戰爭中，民主黨派從與中國共產黨接觸到接受中國共產黨的政治主張，這其中有哪些生動故事和心路歷程？與中國共產黨在抗戰時期的同心合作，對我們新時代堅持和完善中國新型政黨制度有哪些有益的啟示？



對此，中國國民黨革命委員會中央委員會副主席陳星鶯表示，抗戰時期，民革處於醞釀發起階段，還沒有正式成立。但是，通過抗日戰爭，眾多的民革前輩越來越看清了中國共產黨才是抗日戰爭的中流砥柱、才是民族復興的領路人，最終選擇了接受中國共產黨的領導。



陳星鶯隨後以“福建事變”為例，生動描繪了民革前輩的心路轉變。1933年福建事變，也就是俗稱的“閩變”。九一八事變發生以後，隨著日本軍國主義的步步緊逼，中國共產黨發表了一系列的通電、宣言，發出全民族抗戰的號召，並組織了中國共產黨領導的抗日武裝。我們民革的前輩宋慶齡、李濟深、何香凝等人紛紛公開表示，大敵當前，要團結起來，一致對外，希望蔣介石能夠召集全國政治人物共商國是，挽救民族危亡。



陳星鶯指出，1933年11月18日，李濟深、陳銘樞、蔣光鼐、蔡廷鍇、馮玉祥這些民革前輩，跟農工黨領導人黃琪翔等聯合發動了福建事變，李濟深派全權代表徐名鴻到江西瑞金會見了毛澤東同志和周恩來同志，同時跟中華蘇維埃共和國臨時中央政府及紅軍全權代表潘漢年草簽了共同反日反蔣的協議。



陳星鶯總結道，民主黨派跟中國共產黨在抗戰時期的同心合作，給了我們許多有益的啟示：第一就是要堅定不移地接受中國共產黨領導，才能保證道路的正確，才能保證方向的正確；第二就是要精誠團結、戮力同心，形成堅不可摧的磅礴力量，才能戰勝一切艱難險阻，迎來民族的偉大復興。

