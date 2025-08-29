民主黨派共談抗日民族統一戰線關鍵作用

中國農工民主黨中央委員會副主席王路出席見面會並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲） 中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日舉行第一場記者見面會，五位民主黨派中央負責同志出席並回答了記者提問。中國農工民主黨中央委員會副主席王路、台灣民主自治同盟中央委員會副主席江利平，分別從各自黨派的歷史視角，回顧了在中國共產黨的倡導和感召下，各民主黨派如何積極投身救亡圖存、為鞏固和發展抗日民族統一戰線貢獻力量的光輝歷程。



有記者問到，抗日民族統一戰線是中國贏得抗戰勝利的重要法寶，中國共產黨團結全國各界人士，挽救民族危亡。請問各民主黨派在推動國共合作、鞏固抗日民族統一戰線方面發揮了哪些積極作用？



對此，王路表示，抗日戰爭時期，中國共產黨始終倡導、推動建立並堅決維護和鞏固發展抗日民族統一戰線，凝聚起全民族的力量團結抗戰。毛澤東同志發表了《論持久戰》，照亮了抗日戰爭初始那迷霧籠罩的前行之路。在抗日民族統一戰線的感召下，包括農工黨在內的海內外中華兒女空前團結，心往一處想、勁往一處使，義無反顧投身到這場關係民族生死存亡的偉大鬥爭中，也實現了近代以來從未有過的全民族共同奮起禦侮的嶄新局面，抗日民族統一戰線最大限度地團結動員了中華民族一切抗日力量，這是抗日戰爭取得勝利最根本的條件之一。



王路回顧到，農工黨積極促成並堅決維護中國共產黨領導的抗日民族統一戰線，為救亡圖存，1935年8月1日，中國共產黨發表了呼籲停止內戰、團結抗日的《為抗日救國告全體同胞書》，農工黨前身中國國民黨臨時行動委員會迅速響應，在香港召開了第二次全國幹部會議，為更好地擔負起抗日救亡重任，我們把黨名改為中華民族解放行動委員會，並提出了“抗日、聯共、反蔣”的總方針，通過了《臨時行動綱領》和《告同志書》，這標誌著農工黨從此脫離國民黨的體系，確立了同中國共產黨團結合作的政治路線，走上了同中國共產黨合作抗日的道路。



王路說，農工黨的創始人鄧演達同志原來在黃埔軍校，我們很多農工黨黨員也是黃埔軍校的畢業生，抗日戰爭中，我們響應中共號召，很多農工黨黨員也加入到八路軍、新四軍中，跟中國共產黨一起抗日。今天，我們紀念抗日戰爭偉大勝利，其中最根本的一條就是要深刻認識到中國共產黨代表全體人民的意志，是全民族團結抗戰的中流砥柱，是領導中國人民爭取民族獨立和人民解放的堅強核心。謝謝。

