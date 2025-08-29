香港稻香中期轉蝕3696萬　下半年勢艱難

中評社香港8月29日電／飲食集團稻香控股（0573）昨日公布中期業績，期內由盈轉虧、虧損3，696萬元，去年同期錄得純利402萬元，收入按年跌11%至11.4億元，每股虧損0.0364元，不派中期息。稻香稱期內內地及香港餐飲業繼續面臨嚴峻挑戰，受到“出境遊”尤其是“北上消費”嚴重影響。鑑於香港市場的結構變化以及中國內地消費模式的轉變，下半年勢必艱難，另集團於選定食肆推出“兩餸飯”套餐外賣。



am730報導，稻香期內收入按年跌11%，毛利按年跌27%至6，966萬元，毛利率按年跌1.1個百分點至65.8%。不計及期內及去年同期確認的一次性收入項目，如已收補償、政府補助及終止租賃收益，期內虧損淨額將為4，000萬元。



香港業務方面，期內分部收入按年跌6%至7.9億元，除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBIDTA）按年跌5%至1.1億元，香港分部虧損640萬元、去年同期則為錄得溢利550萬元。截至6月底，稻香於港食肆數目按年持平、擁有43家，而“泰昌餅家”分店數按年減少1家至5家。



稻香特別提到，香港的零售及餐飲行業繼續面臨嚴峻逆境。於週末、長週末及公眾假期，公眾出城頻次及數量均有所增加，而於工作日晚上，多數公眾偏好在家用餐。集團於選定食肆推出“兩餸飯”套餐外賣，並稱令顧客以非常合理的價格享受酒樓品質的食物，更指“人氣極高”，正計劃將該服務擴大至更多分店。為實現該目標，粉嶺、沙田、坑口、何文田及屯門分店已於期內進行翻新。



稻香又提到，鑑於香港市場的結構變化以及中國內地消費模式的轉變，下半年勢必亦會艱難。