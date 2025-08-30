快評：美參院軍委會主席竄台　攪動台海局勢

中評社快評／美國參議院軍委會主席維克29日與同是參院軍委會“戰略武力”小組主席費雪飛抵台灣，進行兩天訪問。維克是繼凱恩2016年6月率團竄台之後，相隔9年首位參院軍委會主席竄訪台灣。



台灣民進黨推動的“大罷免”剛以大失敗收場，大陸九三大閱兵即將舉行，維克在此背景下竄訪台灣，是為慫恿分裂、販賣對抗意識而來，是刻意攪動台海局勢，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。



維克昨天抵台後聲稱，將與“盟友”洽談安保事宜，此行是為強化美台現有及未來的“偉大夥伴關係”。賴清德則在昨天與維克見面時宣稱，台灣明年度的軍費預算將占比GDP 3%，預計在2030年前，占比比照北約標準達GDP 5%。賴清德形同承諾大幅提高上繳“保護費”。



2022年8月，時任美國眾議院議長的佩洛西竄台，公然挑戰大陸底線，大陸解放軍以在環繞台灣島的六個海域進行實彈軍事演習作出反制，並在隨後於台海周邊進行常態化“聯合戰備警巡”。維克竄台與佩洛西竄台一樣性質惡劣，後果嚴重。顯然美方未吸取教訓。



大陸外交部發言人郭嘉昆昨天就維克竄台表達強烈不滿，要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何借口干涉中國內政、縱容支持“台獨”分裂勢力，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。



維克竄台攪動台海局勢，是破壞台海和平之舉，由此產生的後果需由美方和賴當局承擔。