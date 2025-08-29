陳星鶯：民革持續推動抗戰遺址保護

中國國民黨革命委員會中央委員會副主席陳星鶯出席見面會介紹相關情況（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月29日電（記者 盧哲）在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日舉行的首場記者見面會上，民革中央副主席陳星鶯談及民革為抗戰遺址保護所做工作時表示， 早在2011年前後，民革就開展了相關的抗戰遺址保護工作。近年來更是成功將一批重要遺址納入國家重點文保單位，並將其打造為黨員教育基地，讓寶貴的歷史遺存成為傳承抗戰精神的生動課堂。



有記者問到，抗戰遺址保護關係到銘記抗戰歷史、弘揚民族精神。我們關注到，民革近年來一直努力推動抗戰遺址保護，想請問民革在這方面做了哪些工作，取得了哪些進展？



對此，陳星鶯表示，抗戰遺址是中國人民抗日戰爭的寶貴遺存，見證著這段由鮮血和生命鑄就的偉大歷史，鐫刻著中華民族不屈不撓的抗戰精神與浴血奮戰的英勇事跡，凝聚著中國人民為了民族解放與世界和平奮戰到底的必勝信念和不渝決心。



早在2011年前後，民革就開展了相關的抗戰遺址保護工作。到了2018年，第八批全國重點文物保護單位啟動申報的時候，民革就和很多抗戰遺址單位、相關部門互相配合，把我們所瞭解到的一些遺址，比如說安徽的野寨抗日陣亡將士公墓、黑龍江的江橋抗戰舊址，再比如說湘西雪峰山會戰舊址等等，還有民革的一些前輩，比如說李濟深、張治中、程潛、蔣光鼐的故居等，進行全國重點文物保護單位申報，很多都申報成功了。民革中央也高度重視發揮這些遺址的教育功能，把它們命名為民革黨員教育基地，引導民革廣大黨員以史為證，從天下興亡，匹夫有責的愛國情懷中汲取奮進力量；以史為鑒，從視死如歸、寧死不屈的民族氣節中汲取前行動力；以史為信，從百折不撓、堅韌不拔的必勝信念中賡續優良傳統、進一步堅定理想信念。



（後方支援記者：袁曉麥）

