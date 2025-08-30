中評觀察：從民主黨派歷史看中國抗戰足跡

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日舉辦記者見面會（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月30日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日下午舉辦中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動第一場記者見面會。中評社記者現場採訪感受，這一場70分鐘的記者會，五個民主黨派的代表用口述史實縫繡了一幅跨越80年的歷史畫卷。在波瀾壯闊的背景之上，星星點點的，是包括各民主黨派在內的全中國人民為抗戰而奮鬥的足跡。



在當天的記者會上，五位民主黨派中央負責同志從各自黨派的角度講述了當年那場波瀾壯闊、艱苦卓絕的抗日戰爭史實故事。



彼時——80年前，在中國共產黨倡導建立抗日民族統一戰線的旗幟下，我國億萬軍民同仇敵愾、共赴國難，用血肉之軀築起鋼鐵長城。



中國致公黨中央委員會副主席盧國懿說，致公黨萌芽於廣大華僑華人的愛國熱情，誕生於近代海外僑胞的報國革命。1925年10月，致公黨在美國舊金山成立。成立之初，致公黨即發布救國主張，投身民主革命。在民族存亡之際，致公黨毅然投身抗日救亡洪流，成為最早響應中國共產黨號召的民主黨派之一。



九一八事變後，致公黨中央連發“快郵代電”，號召海內外黨員“出錢出力，以盡職責”。僅在1931年9月18日至12月中旬，致公黨就向東北義勇軍輸送10萬銀元。1932年淞滬抗戰爆發，致公黨上海第一支部與十九路軍並肩作戰，積極動員僑胞捐款捐物，用行動詮釋“天下興亡，匹夫有責”的愛國情懷。



在抗戰最艱難的歲月，致公黨拒絕日寇拉攏，堅守“先歸還東三省”的民族大義；致公黨創始人之一司徒美堂奔走美洲，組織華僑青年參加聯合救國運動；三千多名南洋華僑機工在滇緬公路上冒著炮火搶運國際援華物資，被譽為“粉碎敵人封鎖戰略的急先鋒”。這些用熱血鑄就的壯舉，正是致公黨“致力為公、僑海報國”精神的生動寫照。