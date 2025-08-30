中評關注：民主黨派談中共是抗戰中流砥柱

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日下午舉辦第一場記者見面會（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月30日電（記者 盧哲）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心29日下午舉辦中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動第一場記者見面會。在會上，民主黨派代表從歷史和各自黨派的角度講述中國共產黨在抗日戰爭中的中流砥柱作用。



中國農工民主黨（簡稱“農工黨”）中央委員會副主席王路講述，農工黨的早期歷史，是與抗日救亡緊密聯繫在一起的。自1930年8月9日成立以來，在中國共產黨的影響、幫助、指導和領導下，農工黨積極投身抗日戰爭和參加抗日救亡運動，在抗日烽火血與火的考驗中，農工黨的先輩們逐漸認識到，“共產黨是革命的主力”，並在中國共產黨抗日救國主張的感召下，積極促成並堅決維護中國共產黨領導的抗日民族統一戰線，為抗日戰爭取得最終勝利作出了應有的貢獻。



王路還提到，抗日戰爭時期，中國共產黨始終倡導、推動建立並堅決維護和鞏固發展抗日民族統一戰線，凝聚起全民族的力量團結抗戰。毛澤東同志發表了《論持久戰》，照亮了抗日戰爭初始那迷霧籠罩的前行之路。在抗日民族統一戰線的感召下，包括農工黨在內的海內外中華兒女空前團結，心往一處想、勁往一處使，義無反顧投身到這場關係民族生死存亡的偉大鬥爭中，也實現了近代以來從未有過的全民族共同奮起禦侮的嶄新局面，抗日民族統一戰線最大限度地團結動員了中華民族一切抗日力量，這是抗日戰爭取得勝利最根本的條件之一。



“農工黨的創始人鄧演達同志原來在黃埔軍校，我們很多農工黨黨員也是黃埔軍校的畢業生，抗日戰爭中，我們響應中共號召，很多農工黨黨員也加入到八路軍、新四軍中，跟中國共產黨一起抗日。”王路說，今天，我們紀念抗日戰爭偉大勝利，其中最根本的一條就是要深刻認識到中國共產黨代表全體人民的意志，是全民族團結抗戰的中流砥柱，是領導中國人民爭取民族獨立和人民解放的堅強核心。



王路說，抗日戰爭是近代以來中國人民反抗外敵入侵時間最長、規模最大、犧牲最多的民族解放鬥爭，也是一次取得完全勝利的民族解放鬥爭。80年前這場勝利，中國人民之所以能夠戰勝日本軍國主義，中國共產黨的中流砥柱作用是抗戰勝利的關鍵。中國共產黨人以自己的政治主張、堅定意志、模範行動，支撐起全民族救亡圖存的希望，引領中國人民鑄就了偉大的抗戰精神，這將永遠激勵我們克服一切艱難險阻、為實現中華民族偉大復興而奮鬥。