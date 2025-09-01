中評深度：傅玉能駁“終戰”謬論

華南師範大學台灣政治研究所所長傅玉能（中評社資料圖） 中評社香港9月1日電（記者 盧哲）賴清德8月15日發表所謂紀念文章，全文避談抗戰勝利，僅以“終戰”代替。華南師範大學台灣政治研究所所長傅玉能近日接受中評社記者專訪時表示，賴清德發表包藏險惡用心的言論，主要目的一是諂媚日本、進行媚日示好；二是兜售“台獨”分裂謬論。其迴避抗戰勝利及台灣光復史實，就是想淡化台灣民眾的民族認同，切斷台灣和祖國大陸的歷史聯結，為其分裂言論服務。



傅玉能從史實的角度解析指出，台灣光復是抗戰勝利的重要成果。他指出，賴清德多次傳播錯誤史觀，危害極大：一是扭曲歷史認知，二是破壞兩岸共識，三是損害台灣利益。特別是賴當局掩蓋和否定抗日戰爭勝利和台灣主權回歸中國的基本事實，持續推行“倚美、倚日”路線，向美國、日本卑躬屈膝納投名狀的言行，對台灣的深層危害更是久遠。



傅玉能強調，歷史不容篡改，“台獨”分裂行徑和依附外部勢力的路線，只會給台灣帶來災難，必然遭到包括台灣同胞在內的全體中華兒女的堅決反對和唾棄。



傅玉能是華南師範大學教授。研究專長為當代台灣研究、中國近現代基本問題研究等。



賴“終戰說”是媚日示好、兜售“台獨”分裂謬論



中評社記者：8月15日是日本宣布無條件投降80周年紀念日。賴清德8月15日在社交平台發表所謂紀念文章。全文避談抗戰勝利，僅以“終戰”代替，只字未提對日抗戰，亦未出現日本戰敗投降等字眼，招致各方質疑和批評。您認為賴發表這番言論的目的是什麼？賴清德的言論為何受到包括島內輿論在內的多方批評？



傅玉能：今年是中國人民取得偉大的抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復回歸祖國80周年的重要年份。在這個重要且特殊的紀念日裡，我們要不忘歷史、珍愛和平，守護反法西斯戰爭勝利果實，維護戰後世界穩定和國際秩序。如何去做，我想我們首先應該正本清源，還原歷史的真相，樹立正確的抗日史觀。



因為隨著時間的推移，人們的記憶會減損，人們的認知會改變，特別是戰後日本一些別有用心的政客頑固地邪惡地利用各種機會進行狡辯和誘導，當今世界的人們對這場正在遠去的正義戰勝非正義的戰爭性質逐漸模糊，甚至在一些關鍵史實和性質研判的認知和界定上形成了的錯誤的認識和結論。一些日本極右翼當然也包括台灣民進黨內哪些數典忘祖、毫無正義感的政客也不斷利用這些模糊、錯誤的認知和觀點來否定和狡辯他們在侵略時曾犯下的罪惡，為他們的政治目的服務。