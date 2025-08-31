上合睦委會：借上合天津峰會謀新篇

上海合作組織睦鄰友好合作委員會秘書長左洪波介紹該組織工作情況，並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社天津8月31日電（記者 陳思遠）8月30日上午，上海合作組織睦鄰友好合作委員會（簡稱“睦委會”）在新聞中心舉行吹風會。睦委會秘書長左洪波詳細介紹了上合組織人文交流與民間外交的發展成果、中方輪值主席國期間的特色活動，並圍繞活動成效、未來規劃等回應記者提問，強調民間外交是上合組織行穩致遠的溫暖底色與重要支撐。



左洪波指出，自上合組織成立20多年來，人文交流始終是組織發展的重要組成部分，已形成“範圍廣、機制全、內涵豐、成果實”的鮮明特點。合作領域從教育、科技、文化、衛生，逐步延伸至旅遊、體育、媒體、智庫、減貧、綠色發展等多個方向；教育、科技等領域的交流機制不斷完善，更打造出上合組織大學、藝術節、電影節、青少年夏令營、媒體論壇等一批“有內涵、有溫度”的品牌項目，呈現“官民並舉、全面推進”的繁榮景象。自2013年中方率先成立睦委會後，烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、俄羅斯等國相繼成立類似民間外交中心，“以民相親促國相交”的理念得到廣泛認同。



在中方擔任2024—2025年輪值主席國期間，左洪波表示，睦委會將服務峰會、推進人文合作作為核心使命，圍繞四大方向策劃特色活動：



落實習近平主席將2025年定為“上海合作組織可持續發展年”的倡議，在青島舉辦上合組織綠色發展論壇並發布合作倡議，在陝西舉辦減貧和可持續發展論壇，分享農業發展、糧食安全等領域經驗，為成員國綠色轉型與減貧事業注入民間力量。



踐行中方“為上合國家民眾免費開展白內障手術”的承諾，在塔吉克斯坦、尼泊爾開展“健康快車光明行”活動，捐建防盲中心，累計為2300餘名眼疾患者恢復視力；在廣西防城港舉辦國際醫學創新合作論壇，推動遠程會診、傳統醫藥聯合研究等合作，提升地區醫療服務水平。



在沈陽舉辦上合組織民間友好暨友好城市論壇，吸引20餘國300餘名嘉賓參與，促成11對友好省州（城市）簽約，發布《沈陽倡議》等成果文件，為民間友好凝聚新共識。



舉辦兒童新年音樂會、“同一片藍天下”兒童畫展、青少年共植友誼林等活動，搭建青少年交流橋梁。其中，兒童畫展已成為品牌項目，塔吉克斯坦兒童以“熊貓與雪豹共嬉”繪就兩國友誼，白俄羅斯青少年以“藍色地球”傳遞共同發展願景，讓和平友好的種子在青少年心中生根。

