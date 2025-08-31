生態環境部：攜手推動上合組織生態合作

生態環境部副部長郭芳介紹上合組織生態環境合作情況，並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社天津8月31日電（記者 陳思遠）8月30日上午，在2025年上海合作組織天津峰會新聞中心，生態環境部副部長郭芳在吹風會上對上合組織框架下生態環境合作情況進行介紹，並回答記者提問。郭芳表示，2025年“可持續發展年”推進中，中國正和各成員國攜手努力，為推動區域綠色轉型，應對全球環境挑戰，貢獻中國智慧和中國力量。



郭芳介紹，上合組織自2001年成立以來，始終將生態環保作為重要合作領域，尤其在習近平生態文明思想指引下，近一年合作邁上新台階。2025年被確定為“上合組織可持續發展年”；青島上合組織國家綠色發展論壇成功舉辦，為各國提供技術研發、項目孵化與人才培養支持；上合組織第三次擴員後的首次環境部長會在天津召開，彰顯成員國落實2030年可持續發展議程的決心。



郭芳指出，上合組織在生態環保領域已形成多維度合作格局。其一，深化政策對話與戰略對接，為區域可持續發展築牢政策基礎；其二，秉持“共商、共建、共享”原則，在土地退化防治、生物多樣性保護、水資源利用、清潔能源等領域實施合作項目，推廣綠色實用技術；其三，依托上合組織環保信息共享平台與中國－上合組織生態環保創新基地，每年開展培訓、研討與考察活動，提升區域環境治理能力。



針對記者關於習近平生態文明思想在上合環保領域合作中落實的提問，郭芳表示，一方面，中國通過多項成果文件，將近30億人口的環境與氣候利益納入共同行動；另一方面，以具體項目讓理念落地生根：哈薩克斯坦扎納塔斯100兆瓦風電項目累計發電13.79億千瓦時，滿足300萬居民用電並年減碳28.9萬噸；烏茲別克斯坦“光伏＋棉花水肥一體化”項目使棉花產量翻倍、用水成本下降；吉爾吉斯斯坦比什凱克垃圾焚燒發電項目可日處理生活垃圾3000噸，改善人居環境的同時提供綠色電力，展現中國新質生產力對區域綠色發展的帶動作用。



關於2018年青島峰會以來環保合作成果，郭芳表示，成員國圍繞信息共享、技術交流、能力建設三大主線取得實質性進展。



信息層面，建成中俄英三語環保信息共享平台，匯集各國法規政策與技術方案，便利企業跨境發展。



技術層面，依托《上合組織“綠色之帶”綱要》舉辦30餘次交流活動，覆蓋綠色發展、固廢處理等領域。

