中評花絮：“開箱”上合媒體包　津味十足

2025年上合天津峰會媒體包（中評社 陳思遠攝） 中評社天津8月31日電（記者 陳思遠）在2025年上海合作組織天津峰會上，一款集“上合元素”與“天津味道”於一體的媒體包，成了中外記者手中的熱門單品。這款黑色雙肩包不僅是助力採訪的實用工具，更像一張文化名片，峰會主題的莊重、天津底蘊的鮮活，都被巧妙裝進了每一處細節裡。



媒體包通體黑色，包面右下角，彩色的天津楊柳青木版年畫經典作品《蓮年有餘》十分顯眼。胖娃娃扎著發髻、穿著紅襖，懷裡抱著肥碩的鯉魚，手裡還攥著鮮嫩的蓮葉，憨態可掬的模樣藏著“年年富足、吉祥順遂”的美好寓意，傳統民俗的氣息撲面而來。



包面右上方，中俄英三種語言清晰標注的“2025年上海合作組織峰會新聞中心”字樣，搭配中國擔任2024—2025年輪值主席國的徽標，簡潔有力地凸顯峰會主題。



解開背包頂部卡扣，原本緊凑的包體瞬間展開，容量直接翻倍，能輕鬆裝下筆記本電腦、採訪本、相機等採訪裝備；包口的魔術貼設計方便快速開合，著急取物時不用反復拉扯拉鏈，為記者們的工作提供了便利。



背包裡面的實用物品更是讓記者們眼前一亮：印有天津城市地標的鼠標墊、綴有峰會元素的筆記本、續航給力的充電寶、雨傘以及天津本土的“鴕鳥”牌鋼筆。其中，“鴕鳥”鋼筆作為扎根津城的老品牌，不僅書寫流暢，更像一位“文化使者”，帶著天津的城市記憶，把津味文化傳遞給每一位使用者。



如今在峰會新聞中心，隨處可見記者們背著這款新包的身影，有的挎著它趕去吹風會現場，有的背著它前往城市參訪活動，成為會場裡一道兼具實用與文化感的獨特風景。

