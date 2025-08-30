柯建銘不肯走　游盈隆舉“康熙智擒鰲拜”

中評社台北8月30日電／兩次大罷免失利，民進黨內檢討聲浪不斷，甚至將矛頭指向黨團總召柯建銘，賴清德亦表態“黨團應適度改組”。針對此事，台灣民意基金會董事長游盈隆今日表示，康熙要撂倒鰲拜是經過精心設計的，而《鹿鼎記》中的韋小寶則扮演關鍵角色，游也提出，若賴是康熙、柯建銘是鰲拜“那誰會是韋小寶？”並從各種跡象指，比較像的也許是甫接任民進黨秘書長的徐國勇。



中時新聞網報導，游盈隆28日在臉書發文指，《美麗島電子報》823大罷免後民調出爐，顯示府院民意支持度持續下滑，已到了快收拾不住的地步，且民眾對柯建銘的反感度近七成，也有破五成民眾認為柯應為大罷免負最大責任，“如果堅持不走，清代康熙皇帝力擒鰲拜的往事，恐怕會開始浮現在許多人的腦海。”



對此，游盈隆今日也再於臉書評論認為，太陽光底下沒有新鮮事，“康熙力擒鰲拜”的典故，說不定還真的會在台灣重演，“如果說賴清德是康熙、柯建銘是鰲拜，那誰會是韋小寶？”



游盈隆說明，根據金庸小說《鹿鼎記》中，當年康熙要撂倒鰲拜是經過精心設計的，而康熙的玩伴韋小寶扮演一個關鍵角色，“賴清德身邊有誰比較像韋小寶？”游盈隆也指，從各種跡象看來，不論從背景或個性看，比較像的應該是徐國勇。游也反問，但徐國勇真的能扮演好韋小寶的角色嗎，“如果做不到，剛上任民進黨秘書長就先摔一跤，起身炮打不響，那不是很尷尬嗎？”



最後，游盈隆也表示，如果賴清德都無法勸退柯建銘，“那等於康熙捉拿鰲拜計劃落空，行動失敗，滿面豆花，以後令不出‘總統府′，怎麼辦？”游也表示，政治學術語說，那暗示一個政治領導危機，“如此一來，代誌就大條了。”