國民黨黨魁選舉　蕭旭岑：群雄並起不是好事

中評社台北8月30日電／國民黨主席任期將滿，黨魁一職將在10月18日進行投票改選，目前已表態參選有孫文學校校長張亞中、前“立委”鄭麗文、藍委羅智強等7人。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，選黨主席的人要將自己定位成“承先啟後”，也必須要有三項條件，其中之一就是讓國民黨重新回到黨章跟政綱，“若繼續跟著民進黨腳步走，誤以為抗中保台是主流民意”，那麼像曹興誠、八炯這樣的人變成台灣的代言人，台灣人民是絕對不會接受的。



中時新聞網報導，對於朱立倫明確喊話交棒，而呼聲最高的台中市長盧秀燕則婉拒參選，面對外界關注藍營黨魁人選，蕭旭岑29日在廣播節目《歷史易起SHOW》表示，朱立倫對國民黨有功勞也有苦勞，功勞是帶國民黨走出大罷免的逆流並守下藍營外，苦勞就是每個月要籌措經費帶領國民黨從谷底一步步走上來，“我覺得這個一定要給他肯定。”



蕭旭岑指出，自己曾經講過，若想選“總統”的人不參選黨主席，那朱立倫續任的可能性蠻大的，“但很可惜，最近的情勢有些變化”，蕭旭岑也指，朱也許已經倦勤、或已經想要交棒。蕭旭岑認為，現在群雄並起，一方面是因為國民黨人才濟濟、另一方面則是進入戰國時代，蕭旭岑則坦言對國民黨來說不見得是件好事。



對於未來國民黨主席人選，蕭旭岑說明，首先絕對不能是過渡人物，因為選上主席的人對國民黨是有責任跟使命的，特別是在726以及823兩次大罷免失利後，賴清德已不得民心。



“但是在民進黨就做的爛，也不代表國民黨會好”，蕭旭岑強調，如果國民黨主席沒有好好選，民眾也會失望，在野大團結在32比0這樣的一個成績之下，如果國民黨要選主席的人沒有辦法承接這股民氣，那這股民氣是會反噬的，代表他沒有接住民眾的期望。



蕭旭岑強調，要角逐國民黨主席的人，一定要把自己定位成要“承先啟後”，而且要為國民黨負起一個重大政治責任，“就是要讓國民黨重返執政”。蕭旭岑也點出國民黨主席一定要有三項條件，首先一定要有能力推動藍白合；第二，一定要無私無我，帶領全黨重返執政2028，這也是過去幾次“總統”大選的一個教訓；第三，國民黨要重新回到黨章跟政綱，就是九二共識、反對“台獨”的路線。



蕭旭岑解釋，這點一定要說清楚，“如果你今天還是在跟著民進黨的腳步走，誤以為抗中保台是台灣的主流民意”，但是像曹興誠、八炯這樣帶著抗中保台去霸凌別人，變成台灣的代言人，台灣人民是不會接受的。