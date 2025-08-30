羅智強：若當選黨主席將平反黃呂錦茹

中評社台北8月30日電／國民黨主席將於10月18日改選，國民黨“立委”羅智強日前宣布參選！羅智強今日表示，若他當主席，將平反黃呂錦茹、保護受害黨工，“保證不會讓為黨付出的幹部孤軍奮戰，一定會站在最前線，守護大家”。



中時新聞網報導，羅智強今在臉書表示，民進黨發動大罷免，更濫用司法，發動大搜索、大羈押，讓大家受苦了；羅更強調，最敬愛的黃呂錦茹主委，被羈押近百日，交保金高達一千萬元，還要受居住、出境、出海的限制，甚至被戴上電子腳環，這是莫大的羞辱，而全台至少二十處地方黨部遭到搜索，數百名同志被約談，數十人遭羈押、起訴。這樣的手段，令人心疼，更令人憤怒，“民進黨對中國國民黨優秀幹部與黨工的迫害，是赤裸裸的政治清算”。



對此，羅智強也鄭重承諾，若他當選黨主席，立即啟動“護黨計劃”，既要為受害同志討回公道，更要安定軍心，凝聚戰力；首先是平反黃呂錦茹，他將推動“立法院”制定《政治迫害調查條例》，仿民進黨當年制定的《不當黨產條例》與《促進轉型正義條例》，成立“政治迫害調查委員會”，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為，不僅要替本黨的黃呂錦茹等同志平反，也要替其他在野遭迫害的朋友，例如柯文哲，伸張正義。



羅智強也表示，第2件事是要設立“行政司法濫權平反基金”，因大罷免期間，許多黨工與幹部被民進黨清算迫害，“他們是國民黨的中流砥柱，黨主席有責任保護他們”，羅強調，將會籌設“行政司法濫權平反基金”，提供受害同志法律援助，全面負擔訴訟費用，保證不會讓為黨付出的幹部孤軍奮戰，一定會站在最前線，守護大家。



羅智強感嘆表示，過去一年民主制衡這條路，國民黨的夥伴們走得太辛苦、太委屈，許多同仁甚至因此被剝奪自由，承受著不該承受的羞辱與打擊，由於他本身也經歷民進黨一整年大惡罷的霸凌和追殺，所以，對黨工幹部受的苦，他能感同身受，也承諾必定會為大家爭一口氣！爭一個公道！爭回尊嚴和榮譽！