且十：國民黨主席選舉，別上演宮廷戲

現在的國民黨問題叢生，這一輪反罷免已耗盡國民黨資源。 中評社北京8月31日電（作者 且十）國民黨主席改選，原本9月1日至5日辦理領表登記作業，又經中常委提案延後到9月15日至19日。因眾望所歸的台中市市長盧秀燕堅決不接下任國民黨主席，國民黨主席換屆又暗流湧動。



國民黨主席任期四年，任內都會經歷一次“九合一”選舉、一次地區領導人大選，關乎國民黨籍縣市長候選人提名、地區領導人候選人的產生、不分區民意代表及區域民意代表候選人的提名，責任重大。也正因為如此，誰當這個主席，往往牽涉黨內各方利益，常常上演宮廷戲碼讓台灣社會看笑話。



這一任國民黨主席朱立倫，戰績還是有的。2022年，朱立倫操盤國民黨在“九合一”選舉中大勝，六都市長選舉中，奪回了台北、桃園兩市，加上新北、台中，國民黨在4都執政。2024年，地區領導人大選，國民黨雖未能奪回執政權，但在立法機關重回第一大黨，國民黨籍韓國瑜成為立法機關負責人。2025年，反罷免取得31：0的絕對勝利。看看這些字面上的戰績，朱立倫連任應該是得到認同吧？



吊詭的是，朱立倫在國民黨內口碑似乎不怎麼樣，國民黨內“反朱派”在一年前就開始集結，至民進黨發動大罷免，“反朱派”怕朱立倫籍反罷免延長任期，再籍反罷免勝利連任，要求朱立倫在反罷免期間的6、7月份就按時辦理選舉。只是，這次民進黨發動的大罷免氣勢汹汹、關乎國民黨存亡，這個時候國民黨還搞內鬥，純屬找死。加上朱立倫識時務地宣布要“順利交棒”，並制定選舉時程，黨內才停止汹汹輿情，一心投入反罷免。國民黨的團結加上民進黨賴清德的錯誤，國民黨取的反罷免勝利。只是，形勢稍好，國民黨就亂，歷史規律再次重現。



國民黨內“反朱派”反對朱立倫連任，最大的理由就是，國民黨的亂都由朱立倫引起，他們記了朱立倫很多帳。2016年大選前，大家都期盼黨主席朱立倫宣布參加大選，朱立倫左顧右盼不發聲，最後又導演“換柱”，拔掉洪秀柱的國民黨候選人資格，慘敗給民進黨的蔡英文。2018年11月，“九合一”選舉國民黨大勝，朱立倫當晚離開現場時“突然”向在場媒體宣布參選2020大選，令國民黨主席吳敦義錯愕。2017年吳敦義選國民黨主席，那時國民黨黨產被清算，吳敦義每月張羅4000萬新台幣彌補國民黨營運資金缺口，就是想選2020大選。朱立倫搶先鳴槍起跑，當然被看著是拆吳敦義的台，也可以說是後來國民黨內初選的亂源。2024年大選，朱立倫遲遲不宣布征召黨內呼聲最高的侯友宜，先搞非綠大聯盟引來了郭台銘，後面“藍白合”失敗，侯友宜被折騰成奄奄一息的弱雞。朱立倫精於算計，拉一個“倒朱派”出來說一說，那故事就更多了。

