游盈隆：綠營若心態不變將輸掉台南、高雄

中評社台北8月30日電／民進黨兩波大罷免大失敗，國民黨成功守住31席“立委”，現在傳出民進黨內要求“立院”黨團總召柯建銘請辭扛責的聲浪，黨內還醞釀連署要求改選黨團幹部，引發政壇熱議。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，如果“大罷免大成功”的心態不變，以目前的情勢，沒有什麼改變的話，2026年民進黨可能只剩下屏東或澎湖。



中時新聞網報導，游盈隆今(29日)在《直球對決》節目中表示，如果民進黨繼續“大罷免大成功”的路線，台灣話有一句話，那就是太平洋沒加蓋，跳下去算了。台灣算是一個比較成熟的民主社會，不分藍綠，絕大多數的國民都有很強烈的民主價值，對這個是高度肯定，而且打從心裡接受這些東西。



游盈隆接著表示，如果有哪一個黨敢再冒大不韙的話，毀滅的日期就不遠了。如果還繼續“大罷免大成功”的心態不變，民進黨要走入歷史的日期真的也不遠了。至於2026選舉，以目前的情勢，如果照這樣下去，都沒有什麼改變的話，可能只剩下屏東或澎湖，要嘛退至巴士海峽、台灣海峽。



主持人王淺秋問到，台南、高雄呢？游盈隆接著表示，都沒了，很有可能。尤其是在藍白因“大罷免大成功”而更緊密地結合在一起，假定藍白的合作未來非常順利，合作無間，民進黨接下來的日子會很難熬、很難過。