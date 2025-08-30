火星地幔中新發現揭示早期撞擊史

中評社北京8月30日電／一項新發佈的研究顯示，火星地幔中散佈著大量巨型物質團塊，被認為是約45億年前天體撞擊火星後殘留的碎片。這一發現為瞭解火星內部結構及早期演化提供了重要線索。



新華社報導，英國帝國理工學院等機構的研究人員分析了美國航天局“洞察”號火星探測器在2018年至2022年執行火星探索任務期間收集的火星震數據，並利用震波在不同物質中傳播方式的差異推測火星內部構造。此前，研究團隊已借助這種方法測算了火星地殼、地幔和地核的大小、深度與成分。



結果顯示，火星地幔中散佈的巨型物質團塊直徑可達4公里。這些團塊很可能源自火星早期遭受的大規模天體撞擊。撞擊釋放的巨大能量讓地殼和地幔被大面積破壞，形成岩漿海，並將部分撞擊體和火星自身碎片推入地幔深處。與地球不同，火星缺乏板塊構造活動，其內部物質循環緩慢，因此這些結構得以保存至今。



論文主要作者、帝國理工學院研究人員康斯坦丁諾斯·哈拉蘭布斯表示，團隊從未以如此清晰、細緻的方式觀察過一顆行星的內部構造。在火星地幔中發現的這些古老物質團塊表明，火星內部構造在數十億年間演化極為緩慢。



研究人員指出，這一發現不僅有助於瞭解火星的地質歷史，也為探索金星、水星等同樣缺乏板塊構造活動的類地行星的內部結構提供了借鑒。



“洞察”號于2018年5月發射升空並于當年11月在火星艾利希平原成功著陸。其主要任務是瞭解火星的內部結構，探究火星震和火星內核等。“洞察”號任務于2022年12月結束。據美國航天局介紹，“洞察”號服役期間，其搭載的測量儀共記錄到1300多次火星震。



相關研究已發表在美國《科學》雜誌上。