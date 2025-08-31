中評鏡頭：人民必勝主題展抒寫抗戰史詩

“人民必勝——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年美術作品展”正在中國美術館展出（中評社 海涵攝） 中評社北京8月31日電（記者 海涵）筆刀為槍，丹青鑄魂。“人民必勝——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年美術作品展”正在中國美術館展出，將持續至9月18日。



展覽匯集了中國美術館、中國共產黨歷史展覽館、中國人民革命軍事博物館等單位收藏的300餘件美術作品和新創作品，涵蓋中國畫、油畫、版畫、雕塑等多種類型，作品時間跨度80多年（從上世紀30年代至今），抒寫了全體中華兒女同仇敵愾、眾志成城，最終取得抗日戰爭勝利的雄壯史詩。



展覽免費對公眾開放，預約後持有效身份證件即可入場。中評社記者8月30日來到中國美術館觀展，看到美術館門口排起長隊，隊尾已至附近地鐵站入口，可見民眾對展覽主題的高度關注。



中國美術館的主體大樓前，一座紅色標誌性雕塑成為觀眾們的首個打卡地。數字“80”作為雕塑主體穩穩矗立，“1945－2025”“人民必勝”“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年美術作品展”等字樣從上到下鑲嵌其上，其中“人民必勝”放大加粗，凸顯展覽主題。拾級而上進入展館，紅彤彤的氛圍撲面而來。大廳左右兩側各有一塊巨幅立牌，一邊是“1945”、一邊是“2025”，歷史和當下在此交匯。



展覽聚焦“人民必勝”主題，以歷史事件的時間順序為線索，分為序篇、國難當頭、浴血奮戰、偉大勝利、走向復興5個篇章。序篇中，《會師東京》《延安的火炬》《怒吼吧，中國！》《人民英雄紀念碑浮雕·抗日游擊戰》等一批經典作品生動展現中國人民天下興亡、匹夫有責的愛國情懷，視死如歸、寧死不屈的民族氣節，不畏強暴、血戰到底的英雄氣概，百折不撓、堅忍不拔的必勝信念。

