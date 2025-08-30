特朗普政府濫施關稅司法爭議加大

中評社北京8月30日電／美國聯邦巡迴上訴法院29日裁定，美國總統特朗普批准對多國徵收關稅時援引的法律並未賦予其徵稅權力。特朗普拒絕承認該裁定結果，並宣佈將上訴至最高法院。



新華社報導，觀察人士指出，在最高法院做出最終裁決之前，美國國內圍繞關稅政策的司法爭議與意見分歧仍將給國際貿易帶來極大不確定性。



聯邦巡迴上訴法院當日以7比4的投票結果維持了今年5月美國國際貿易法院的裁決，認定特朗普政府援引《國際緊急經濟權力法》實施的全面關稅政策超出了總統權限。裁決指出，《國際緊急經濟權力法》僅授權總統在應對“異常和特殊威脅”時採取針對性經濟措施，但未賦予其通過行政令徵收普遍性關稅的權力。



不過，特朗普政府依據《1962年貿易擴展法》第232條款實施的鋼鋁關稅、汽車關稅不受此裁決影響。



裁決發佈後，特朗普通過其社交媒體稱，“所有關稅仍然有效……如果取消這些關稅，對國家來說將是一場災難”。他在社交媒體上寫道：“關稅是幫助我們的工人並支持生產優質‘美國製造’產品公司的最佳工具。”



白宮發言人庫什·德賽稱，當天的裁決是“非民選法官干預行政權力”，將“動用一切行政資源”繼續推進關稅政策。



美國財長貝森特、商務部長盧特尼克認為，撤銷關稅將導致“貿易協議崩潰”，且破壞正在進行的關鍵談判。

