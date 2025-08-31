中評鏡頭：迎九三閱兵 長安街花壇矚目

鄉村振興花壇（中評社 盧哲攝） 中評社北京8月31日電（記者 盧哲）為配合中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動，北京長安街搭建起多組立體花壇，再現波瀾壯闊抗戰歷史，展開時代生活畫卷。大批市民遊客前來“打卡”拍照。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，我國將隆重舉行紀念活動。9月3日上午，在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會，包括檢閱部隊。



30日是週六，距離萬眾矚目的九三閱兵活動不到一週的時間。中評社記者在北京街頭感受，迎接紀念活動的氛圍越來越濃厚。在長安街，10座相關主題立體花壇亮相。



沿長安街漫步，東起建國門，西到復興門，東單、西單路口，共佈置了10組花壇。如果從東往西行，正好可以感受抗戰勝利80年來的歷史走向現代。東單路口4組花壇圍繞銘記歷史、紀念抗戰勝利主題；而走到西單路口，則可以看到4組花壇展現祖國繁榮、人民幸福場景。



中評社記者在現場看到，主題花壇花團錦簇，種類豐富，設計寓意深遠充滿巧思。東單西南角的“眾志成城”花壇，還原了陡峭群山中巍峨的萬里長城；東單東北角“中流砥柱”花壇，塑造了巍然矗立的延安寶塔和平型關；單西北角“鄉村振興”花壇呈現豐收盛景中助農直播間火熱開播；西單東南角“科技強國”花壇亮出雪龍2號、神舟二十號等大國重器。西單西南角“綠色生活”花壇詮釋了人民幸福生活的點滴，展開綠水青山間的詩意畫卷。