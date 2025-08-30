阿巴斯參加聯大遭美國“拒簽”　巴方：震驚！

中評社北京8月30日電／據新華社：美國國務院29日拒絕向計劃赴美出席聯合國大會的巴勒斯坦總統馬哈茂德·阿巴斯及約80名巴方其他官員發放簽證，巴勒斯坦民族權力機構予以譴責，稱美方舉動“違反國際法及《聯合國總部協定》”。



巴方抗議



美聯社援引美國國務院29日發布的一份聲明報導，美國國務卿馬爾科·魯比奧下令拒絕巴勒斯坦部分官員的簽證申請或吊銷其簽證，但巴民族權力機構常駐聯合國代表團人員除外。



這份聲明指責巴勒斯坦解放組織和巴民族權力機構“破壞和平前景”，美方出於“國家安全利益”考慮，作出上述決定。



美聯社援引巴民族權力機構聲明報導，巴勒斯坦總統府對美方決定“深感遺憾和震驚”，這一決定違反國際法和《聯合國總部協定》，“特別是鑒於巴勒斯坦是聯合國觀察員國”。



第80屆聯合國大會定於9月在美國紐約聯合國總部舉行。聯合國和美國1947年簽署《聯合國總部協定》，根據該協定美國允許外國外交官入境前往聯合國總部。不過，美國方面聲稱，美方可以出於“安全、外交政策”等因素考慮予以拒簽。



聯合國過問



聯合國秘書長發言人斯特凡納·迪雅里克表示，聯合國將與美國務院依據雙方簽署的《聯合國總部協定》磋商。他說：“聯合國所有成員國、觀察員國能夠出席會議十分重要。”

