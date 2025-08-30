土耳其對以色列船只飛機說“不”

中評社北京8月30日電／土耳其外交部長費丹29日宣布，土耳其決定對以色列政府飛機和向以色列運送武器和彈藥的飛機關閉領空，同時禁止以色列船只和載有運往以色列武器和彈藥的船只使用土耳其港口。



新華社報導，當天，土耳其議會就以色列在加沙地帶的軍事行動舉行特別會議。據路透社報導，費丹在會上說：“我們已全面中止同以色列的貿易，對以色列船只關閉我們的港口……我們不允許載有武器和彈藥前往以色列的集裝箱船進入我們的港口，也不允許飛機進入我們的領空。”



多家媒體援引不同消息人士的話報導，費丹所說的飛機指以色列政府飛機和向以色列運送武器和彈藥的飛機，不包括常規商業航班。



費丹還說，土耳其船只也不得停靠以色列港口。



土耳其媒體上周報導，該國港口運營部門已經開始要求航運代理商提供信件，聲明船只與以色列沒有聯繫，也沒有裝載運往以色列的軍事或危險貨物。按美聯社說法，這意味著土耳其禁止第三國與以色列之間的海上貿易使用土耳其港口。



自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發後，土耳其多次嚴厲譴責以色列在加沙地帶的軍事行動，指控其在加沙地帶實施“種族滅絕”。土耳其2024年5月宣布中止與以色列的所有進出口貿易，理由是以軍在加沙地帶的行動加劇了該地區的人道主義危機。



土耳其曾於去年11月拒絕允許以色列總統赫爾佐格經過土耳其領空前往阿塞拜疆。赫爾佐格原本要參加在阿塞拜疆首都巴庫舉行的《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會，他最終取消這次出訪。



此外，費丹表示，土耳其總統埃爾多安已批准向加沙地帶空投援助物資，土方飛機已準備就緒，一旦獲得約旦批准，將立即執行空投任務。



在以色列的炮火和封鎖下，加沙地帶出現饑荒。加沙地帶衛生部門29日發布的數據顯示，加沙地帶過去24小時有5人死於營養不良，使營養不良造成的死亡人數增至322人。與此同時，以軍宣布“戰術性軍事活動暫停”不再適用於加沙城，因為那裡已成為戰區。