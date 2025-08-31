天津城市參訪：機器人打鼓迎遠客

兩台1.3米高的機器人打鼓迎客（中評社 陳思遠攝） 中評社天津8月31日電（記者 陳思遠）8月29日下午，參加2025年上海合作組織峰會的中外記者，在統一組織下走進聯想（天津）智慧創新服務產業園，探訪聯想未來中心。從會打鼓的迎賓機器人，到能24小時巡檢的六足機器狗，園區裡的科技元素讓記者們頻頻駐足。



聯想（天津）智慧創新服務產業園坐落於天津濱海新區天津港保稅區，其中的聯想天津零碳智能工廠，以“綠色零碳、數智引領、燈塔工廠”為三大核心定位，是國內ICT領域首個達成“生態級”零碳標準的工廠，此次也成為記者參訪的重點之一。



三輛大巴車平穩停在產業園外，記者們有序下車後，首先走進園區一樓展廳。待大家站定，展廳內兩台1.3米高的機器人早已“就位”。它們分別站在一面鼓後方，隨著音樂節奏響起，機械臂揮動鼓槌，有力地敲出韵律，雖動作間帶著幾分憨態的笨拙，卻格外惹人關注。



“沒想到機器人還會打鼓！”記者們被這呆萌又靈動的場景驚喜到，紛紛掏出相機、手機拍照錄視頻，記錄下這有趣的歡迎儀式。



“這兩台機器人是我們與宇樹科技合作訂購的，核心‘大腦’則由‘聯想樂享’企業級超級智能體控制。”面對中評社記者的提問，聯想工作人員介紹，機器人聯網後可實現人機交互，不僅能溝通對話，還掌握了不少“技能”。除了現場展示的打鼓，還會表演基礎太極、跳舞，核心功能是承擔迎賓工作，在聯想線下門店，它們還能發揮招攬顧客、介紹商品、引導導購的作用。



工作人員還透露，一台這樣的迎賓機器人價格約40萬元，其中最昂貴的部件是保證動作靈活度的“靈巧手”。參訪接近尾聲時，機器人還對著離開的記者們揮動機械臂“道別”，盡顯可愛。



展廳內另一處，是一只六足機器狗，講解員介紹，它每次都是用三條腿走路，因為三角形具有穩定性。一句話逗得在場記者不約而同笑起來。



據介紹，這只機器狗主要負責園區內的線路檢修工作。矮小的身形能輕鬆穿過低矮狹窄的空間，不懼風吹日曬，可實現24小時不間斷巡檢，比人工更適應複雜環境。演示環節中，機器狗完成行走展示後，還順勢趴在地上，呆萌的模樣又引發一陣拍照熱潮。